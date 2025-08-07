Четыре известных политика поучаствовали в разговоре Трампа и Зеленского

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте принял участие в телефонных переговорах президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает агентство France Press со ссылкой на украинские источники. Кроме того, к общению присоединились руководители нескольких европейских государств.

Генсек НАТО Марк Рютте, а также лидеры Великобритании, Германии и Финляндии приняли участие в телефонном разговоре Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, — отмечается в сообщении.

Среди участников переговоров были премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Финляндии Александр Стубб. При этом Зеленский подтвердил факт состоявшегося разговора, но не назвал конкретных имен европейских политиков, участвовавших в беседе.

Переговоры состоялись после визита спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Москву, где он встретился с президентом России Владимиром Путиным. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны обменялись сигналами по украинскому вопросу.

Ранее The New York Times со ссылкой на свои источники сообщала о желании Трампа встретиться с Путиным уже на следующей неделе, а затем провести трехсторонние переговоры с участием Зеленского. Реализация этих планов требует более тщательной подготовки.