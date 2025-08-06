Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 августа 2025 в 15:00

Россияне пострадали из-за украинки на болгарском побережье

Полиция болгарской Варны сообщила о ДТП с участием трех россиян и украинки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На Черноморском побережье Болгарии произошло серьезное ДТП с участием граждан России и Украины, сообщила полиция Варны. Авария случилась около 10:45 по местному времени (совпадает с московским).

По данным правоохранительных органов, автомобиль под управлением гражданки Украины выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, в которой находились трое россиян. В результате инцидента пострадали четыре человека: мужчина и три женщины.

Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. Точная информация об их состоянии пока не поступала. Полиция продолжает расследование обстоятельств происшествия и устанавливает детали случившегося.

Ранее сообщалось, что более 30 человек, в том числе четверо детей, пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса на 228-м километре федеральной трассы М-4 «Дон». Автобус врезался в опору пункта взимания платы.

До этого туристический автобус столкнулся с грузовым железнодорожным составом на регулируемом переезде станции Инема в Ленинградской области. Следователи установили, что водитель автобуса проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на железнодорожный переезд непосредственно перед движущимся поездом.

Болгария
россияне
украинцы
ДТП
