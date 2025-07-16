На Шри-Ланке туристку отправили под суд за слишком откровенный наряд

На Шри-Ланке туристку отправили под суд за слишком откровенный наряд Туристка из Таиланда предстала перед судом Шри-Ланки за непристойное поведение

На Шри-Ланке туристка из Таиланда предстала перед судом за появление в полуобнаженном виде в туристической зоне залива Аругам, пишет издание Daily Mirror Sri Lanka. Инцидент произошел 14 июля, когда женщина переходила от одного отеля к другому.

В чем именно была туристка, не раскрывается. Известно, что она прибыла на остров вместе с гражданином США. Ее номер был забронирован на период с 11 по 20 июля. В соответствии с местным законодательством, девушке грозит наказание за непристойное поведение в общественном месте.

Ранее сообщалось, что молодой россиянин по имени Дмитрий был арестован на Пхукете в Таиланде. Предполагается, что он торговал наркотиками, состоя в банде с двумя жителями острова. По данным СМИ, теперь 20-летнему мужчине грозит смертная казнь.

До этого стало известно, что в Таиланде любитель змей решил снять ролик для соцсетей с коброй. Однако мужчине не удалось справиться со змеей, и она его укусила. В результате турист умер. Тело мужчины обнаружили в гостинице города Кхонкэн.