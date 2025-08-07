Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 00:45

Народные приметы на 7 августа: Анна Холодница диктует судьбу зимы

Приметы на 7 августа — что можно и нельзя делать на Анну Зимоуказательницу Приметы на 7 августа — что можно и нельзя делать на Анну Зимоуказательницу Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В середине лета, когда заканчиваются жаркие дни, наступает день Анны Летней (Зимоуказательницы, Холодницы) — 7 августа. В православии это дата успения святой Анны, матери Богородицы и бабушки Иисуса Христа. По народным поверьям, именно с этого дня природа начинает поворачивать к осени, а утренники становятся холоднее.

Приметы на погоду в день Анны Зимоуказательницы

  • Холодное утро — к суровой и ранней зиме. Теплый солнечный день — к мягкой зиме с умеренными морозами.

  • Дождь 7 августа — к снежной зиме. Иней на окнах — к заморозкам уже в октябре.

  • Погода до обеда указывает на начало зимы (до декабря), после обеда — на вторую половину.

  • Замерзшая роса на лугу — январь будет лютым.

  • Большой урожай желудей — к теплой зиме.

  • Черемуха плодоносит — осень придет поздно.

Приметы по поведению животных и птиц на Анну Летнюю

  • Муравьи спешно расширяют муравейники — зима будет морозной и снежной.

  • Аисты собираются в стаи — к ранним холодам.

  • Чайки кричат на берегу — к ненастью в ближайшие дни.

  • Ястребы, сидящие на стогах сена, предвещают сухую погоду.

Что категорически нельзя делать 7 августа по народным поверьям

  • Конфликтовать: ругань в этот день сулит долгие размолвки и беды.

  • Есть мясо — по поверьям, это вызовет 9 дней болей в животе.

  • Заставлять лошадей работать: их запрещено седлать, бить или ругать — иначе животное заболеет, а хозяина ждут несчастья.

  • Чинить одежду и обувь — вещи быстро придут в негодность.

  • Торговаться: как завышение, так и занижение цены принесет финансовые убытки.

Что нужно сделать обязательно 7 августа

  • Купать и украшать лошадей: их водили к реке, заплетали гривы лентами, вешали бубенцы. Конные забеги считались обрядом на удачу.

  • Собирать урожай: копать картофель, заготавливать грибы и ягоды. На ужин подавали картофельные оладьи, грибные блюда.

  • Играть свадьбы или крестить детей: такие союзы станут крепкими, а ребенок вырастет здоровым.

Холодные утренники 7 августа символизировали начало диалога с зимой. Люди верили, что дух Хвороста, ответственный за морозы, уже ходит по земле и «пробует» силу холода. Потому каждое природное явление читалось как подсказка: муравьи строят высокий дом? Значит, готовятся к долгим снегам. Чайки кричат? Пора утеплять избы.

Ранее мы поделились лунным календарем на август 2025 года.

народныеприметы
приметы
август
погода
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Действительно опасен»: врач предостерегла от сна в одной позе
Вакцина по ОМС? Гинцбург — о революционном лекарстве от рака
Полицейский-вуайерист попался свои коллегам в Японии
Правительство Италии решило улучшить себе жизнь за деньги НАТО
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Трамп рассказал, почему не торопится применять к России санкции
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.