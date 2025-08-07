Народные приметы на 7 августа: Анна Холодница диктует судьбу зимы

Приметы на 7 августа — что можно и нельзя делать на Анну Зимоуказательницу

В середине лета, когда заканчиваются жаркие дни, наступает день Анны Летней (Зимоуказательницы, Холодницы) — 7 августа. В православии это дата успения святой Анны, матери Богородицы и бабушки Иисуса Христа. По народным поверьям, именно с этого дня природа начинает поворачивать к осени, а утренники становятся холоднее.

Приметы на погоду в день Анны Зимоуказательницы

Холодное утро — к суровой и ранней зиме. Теплый солнечный день — к мягкой зиме с умеренными морозами.

Дождь 7 августа — к снежной зиме. Иней на окнах — к заморозкам уже в октябре.

Погода до обеда указывает на начало зимы (до декабря), после обеда — на вторую половину.

Замерзшая роса на лугу — январь будет лютым.

Большой урожай желудей — к теплой зиме.

Черемуха плодоносит — осень придет поздно.

Приметы по поведению животных и птиц на Анну Летнюю

Муравьи спешно расширяют муравейники — зима будет морозной и снежной.

Аисты собираются в стаи — к ранним холодам.

Чайки кричат на берегу — к ненастью в ближайшие дни.

Ястребы, сидящие на стогах сена, предвещают сухую погоду.

Что категорически нельзя делать 7 августа по народным поверьям

Конфликтовать: ругань в этот день сулит долгие размолвки и беды.

Есть мясо — по поверьям, это вызовет 9 дней болей в животе.

Заставлять лошадей работать: их запрещено седлать, бить или ругать — иначе животное заболеет, а хозяина ждут несчастья.

Чинить одежду и обувь — вещи быстро придут в негодность.

Торговаться: как завышение, так и занижение цены принесет финансовые убытки.

Что нужно сделать обязательно 7 августа

Купать и украшать лошадей: их водили к реке, заплетали гривы лентами, вешали бубенцы. Конные забеги считались обрядом на удачу.

Собирать урожай: копать картофель, заготавливать грибы и ягоды. На ужин подавали картофельные оладьи, грибные блюда.

Играть свадьбы или крестить детей: такие союзы станут крепкими, а ребенок вырастет здоровым.

Холодные утренники 7 августа символизировали начало диалога с зимой. Люди верили, что дух Хвороста, ответственный за морозы, уже ходит по земле и «пробует» силу холода. Потому каждое природное явление читалось как подсказка: муравьи строят высокий дом? Значит, готовятся к долгим снегам. Чайки кричат? Пора утеплять избы.

Ранее мы поделились лунным календарем на август 2025 года.