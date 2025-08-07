Народные приметы на 7 августа: Анна Холодница диктует судьбу зимы

В середине лета, когда заканчиваются жаркие дни, наступает день Анны Летней (Зимоуказательницы, Холодницы) — 7 августа. В православии это дата успения святой Анны, матери Богородицы и бабушки Иисуса Христа. По народным поверьям, именно с этого дня природа начинает поворачивать к осени, а утренники становятся холоднее.
Приметы на погоду в день Анны Зимоуказательницы
Холодное утро — к суровой и ранней зиме. Теплый солнечный день — к мягкой зиме с умеренными морозами.
Дождь 7 августа — к снежной зиме. Иней на окнах — к заморозкам уже в октябре.
Погода до обеда указывает на начало зимы (до декабря), после обеда — на вторую половину.
Замерзшая роса на лугу — январь будет лютым.
Большой урожай желудей — к теплой зиме.
Черемуха плодоносит — осень придет поздно.
Приметы по поведению животных и птиц на Анну Летнюю
Муравьи спешно расширяют муравейники — зима будет морозной и снежной.
Аисты собираются в стаи — к ранним холодам.
Чайки кричат на берегу — к ненастью в ближайшие дни.
Ястребы, сидящие на стогах сена, предвещают сухую погоду.
Что категорически нельзя делать 7 августа по народным поверьям
Конфликтовать: ругань в этот день сулит долгие размолвки и беды.
Есть мясо — по поверьям, это вызовет 9 дней болей в животе.
Заставлять лошадей работать: их запрещено седлать, бить или ругать — иначе животное заболеет, а хозяина ждут несчастья.
Чинить одежду и обувь — вещи быстро придут в негодность.
Торговаться: как завышение, так и занижение цены принесет финансовые убытки.
Что нужно сделать обязательно 7 августа
Купать и украшать лошадей: их водили к реке, заплетали гривы лентами, вешали бубенцы. Конные забеги считались обрядом на удачу.
Собирать урожай: копать картофель, заготавливать грибы и ягоды. На ужин подавали картофельные оладьи, грибные блюда.
Играть свадьбы или крестить детей: такие союзы станут крепкими, а ребенок вырастет здоровым.
Холодные утренники 7 августа символизировали начало диалога с зимой. Люди верили, что дух Хвороста, ответственный за морозы, уже ходит по земле и «пробует» силу холода. Потому каждое природное явление читалось как подсказка: муравьи строят высокий дом? Значит, готовятся к долгим снегам. Чайки кричат? Пора утеплять избы.
