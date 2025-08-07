Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 00:58

Спецслужбы США расследуют стрельбу на базе в Джорджии

ТАСС: ФБР подключилось к расследованию стрельбы на военной базе Форт-Стюарт

Фото: Anda Chu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Федеральное бюро расследований (ФБР) подключилось к расследованию стрельбы на американской военной базе Форт-Стюарт в Джорджии, действуя совместно с армией США, сообщило ведомство в ответ на запрос ТАСС. Инцидент произошел с участием военнослужащего, использовавшего личное оружие.

Отделение ФБР в Саванне осведомлено об инциденте на базе Форт-Стюарт и координирует действия с отделом уголовных расследований армии для оказания необходимой помощи, говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в социальной сети X, президент США Дональд Трамп проинформирован о ситуации. По ее словам, Вашингтон внимательно следит за развитием событий на одной из крупнейших в стране баз, где дислоцированы тысячи военных.

По данным официальных лиц, которые приводит Associated Press, стрелком оказался 28-летний сержант Кворнелиус Рэдфорд. На службу он поступил в январе 2018 года, работал сержантом по снабжению и не имел опыта зарубежных командировок. Бригадный генерал Джон Лубас, командующий 3-й пехотной дивизией, сообщил, что состояние раненых им солдат стабильное и ожидается их выздоровление. Трое пострадавших перенесли операции. Мотивы происшествия пока не раскрыты, расследование активно продолжается.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел 6 августа в районе дислокации 2-й бронетанковой бригады. Первая информация о стрельбе поступила в 10:56 утра по местному времени, а в 11:35 подозреваемого задержали. О погибших не сообщалось.

США
стрельба
ФБР
расследования
