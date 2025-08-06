Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Стало известно, кто устроил стрельбу на военной базе в США

Стрелком на базе Форт-Стюарт оказался сослуживец раненых военных

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Стрелком, ранившим пятерых солдат на американской военной базе Форт-Стюарт в Джорджии, оказался их сослуживец, сообщает ABC News со ссылкой на представителей армии США. Военнослужащего задержали спустя полчаса после инцидента. Мотивы нападения неизвестны.

Активной угрозы для сообщества нет, — сообщили в администрации базы.

Инцидент произошел в среду в районе дислокации 2-й бронетанковой бригады. Первые сообщения о стрельбе поступили в 10:56 утра по местному времени, а в 11:35 подозреваемого задержали. О погибших не сообщается. Двое раненых были доставлены в Медицинский центр Мемориального университета здравоохранения в Саванне. Состояние пострадавших не раскрывается.

Ранее в баре города Анаконда в штате Монтана произошло массовое убийство — четыре человека погибли в результате стрельбы. Преступником оказался местный житель Пол Браун, регулярно посещавший заведение. Как рассказал владелец бара, мужчина «просто сорвался», до этого он ни с кем не конфликтовал. Точные мотивы преступления неизвестны. Полиция продолжает расследование.

