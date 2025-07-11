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11 июля 2025 в 11:58

Школьница расправилась с родителями и шесть месяцев водила полицию за нос

В США 17-летнюю девушку арестовали за убийство матери и отчима

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В американском штате Джорджия 17-летнюю школьницу обвинили в убийстве матери и отчима, сообщает Fox 5. По версии следствия, девушка выстрелила в обоих, а затем притворилась, что нашла тела, чтобы избежать подозрений. Ее арест стал итогом шестимесячного расследования.

В феврале Сара Грейс Патрик позвонила в службу экстренной помощи и сообщила, что ее младшая сестра нашла родителей мертвыми в спальне. Прибывшие на место полицейские зафиксировали, что следов взлома не было, из дома ничего не пропало. Лишь одна дверь в жилище оказалась приоткрыта.

По словам пресс-секретаря офиса шерифа округа Кэрролл Эшли Халси, Патрик сумела ввести следствие в заблуждение, изображая скорбь. Халси уточнила, что девушка часто переезжала, проживая поочередно у разных родственников. Следователи не исключают возможную причастность других членов семьи.

Ранее в Иркутской области в ДТП погиб 16-летний подросток — его мотоцикл «Орион» столкнулся с лошадью в деревне Куватка Братского района. По данным полиции, не имевший водительского удостоверения и защитной экипировки юноша скончался от полученных травм по пути в больницу.

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