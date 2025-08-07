Легионеры все? В РПЛ введут новый лимит — что делать «Зениту» и «Спартаку»

Министерство спорта РФ ужесточит лимит на иностранных футболистов в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Сколько легионеров будут играть в командах, кто поддержал это решение, какие клубы пострадают от нововведения и будут вынуждены продавать игроков из-за рубежа — в материале NEWS.ru.

Какой лимит на легионеров введут в следующем сезоне РПЛ

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о планах ужесточить лимит на легионеров со следующего сезона РПЛ. Каждый клуб сможет иметь максимум десять иностранцев в составе, из которых на поле одновременно смогут находиться только пять. Сейчас на сезон РПЛ можно заявить 13 легионеров, из которых восемь имеют право выйти на поединок с первых минут. По словам Дегтярева, клубы должны давать игровую практику молодым российским игрокам.

«Оптимальным видим таргет „пять на поле, десять в заявке“. Обсудим только горизонт и плавность введения. У клубов есть игроки на многолетних контрактах, это учтем. Но приказ подпишем в этом году, чтобы облегчить клубам планирование», — сказал глава Минспорта.

Дегтярев считает, что ужесточение лимита затронет ряд «влиятельных агентов, некоторых функционеров, лжеинвесторов». По его мнению, это не те люди, на чье мнение должны ориентироваться в Минспорте.

Кто поддержал новый лимит на легионеров в РПЛ

Экс-футболист сборной России и московского «Динамо» Дмитрий Булыкин заявил NEWS.ru, что поддерживает планы Минспорта по ужесточению лимита на легионеров в РПЛ. По его мнению, клубы с большим количеством иностранных игроков, например «Зенит» и «Спартак», выступят против этого решения, но начнут развивать свои академии.

«Будут немного не согласны, но ничего не поделаешь. Станут больше следить за российскими футболистами и своими академиями вместо того, чтобы покупать иностранцев за большие деньги, иногда делая трансфер ради трансфера. Нужно воспитывать свою молодежь, поддерживать свои академии, надо им доверять. Если они не могут делать это сами, им помогает Министерство спорта», — сказал Булыкин.

По его мнению, лимит на легионеров в РПЛ еще будет ужесточаться. Булыкин подчеркнул, что это поможет подобрать качественный резерв для сборной России.

«Пять иностранцев на футбольном поле и десять в заявке — это даже много. Я думаю, что постепенно будут уменьшать это количество, и мы добьемся хорошего числа российских футболистов, которые будут прогрессировать и постоянно играть. Они станут кадровым резервом для сборной», — добавил Булыкин.

Экс-вратарь сборной СССР, ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили также поддержал инициативу Минспорта ужесточить лимит на легионеров в клубах РПЛ. В разговоре с NEWS.ru он назвал это правильным, но половинчатым шагом. Кавазашвили предложил сократить до трех количество иностранных футболистов в командах РПЛ.

«Я предлагал, чтобы в российских клубах было всего три легионера. Сейчас первый шаг делают, ужесточают лимит до пяти иностранцев на поле, но при этом десять остаются в заявке. Неужели никто не хочет понять, что футбольные клубы существуют для национальной сборной страны? Это наше лицо. У нас сейчас есть сборная только на бумаге. Мы играем с дворовыми командами, с теми, кто согласится. Это половинчатое решение Минспорта», — сказал Кавазашвили.

По его мнению, из-за большого количества иностранцев команды забыли о своих академиях и спортивных школах. Кавазашвили отметил, что воспитанники клубов мало где играют, что сказывается на сборной России.

«Появляется в общей сложности два-три человека. Мы их не видим в классных командах РПЛ. Мы покупаем оптом иностранных футболистов, платим им бешеные деньги, но они не играют в основных составах, сидят на лавке, отсиживают свои контракты. В сборной России нет достойных, классных футболистов», — добавил Кавазашвили.

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров одобрил инициативу Минспорта ужесточить лимит на легионеров в РПЛ. Он заявил, что формат «пять на поле, десять в заявке» позволит развивать юношеские школы и детский футбол.

«Формат 5+10 отличный. Я за лимит. В чем минусы? Европы нет, чего нам бояться? Самое время развивать детско-юношеский футбол и больше вкладывать в него. Нужно растить своих игроков и внедрять в состав, а не воровать их друг у друга», — сказал Быстров.

Кто выступил против ужесточения лимита на легионеров в РПЛ

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в интервью NEWS.ru заявил, что не видит смысла в изменении лимита на легионеров в чемпионате России. По его мнению, все решает конкуренция. Мостовой отметил, что на поле должны выходить сильнейшие игроки, а паспорт в футбол не играет.

«Все зависит не от лимита. Нет никакой разницы, какой ты национальности. Многие говорят, что нашим не дают дорогу. А если иностранец сильнее? Например, я главный тренер. Если футболист сильнее, он будет у меня играть, если ты слабее, будет сидеть на скамейке. Если ужесточить лимит, тогда в „Зените“ скажут: „Ничего себе! Нам надо выпускать на поле пятерых русских, а из них трое слабее иностранцев. Мы не выиграем чемпионат“. И что делать?» — сказал Мостовой.

Экс‑президент московского «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что ужесточение лимита на легионеров не будет способствовать прогрессу российских футболистов.

«Лимит, как и любое другое ограничение, ни к чему хорошему не приводит. Должна быть свобода творчества и развития. Если наш игрок лучше легионера, никто никогда не поставит на поле иностранца. Игра должна быть конкурентной», — сказала Смородская.

Как менялся лимит на легионеров в РПЛ

Впервые о лимите на легионеров заговорили после провала сборной России на чемпионате мира в 2002 году. Команда Олега Романцева не смогла выйти в плей-офф из группы с Тунисом, Бельгией и хозяйкой турнира Японией.

В августе 2005 года «Динамо» выставило 11 легионеров в стартовом составе на матч против ФК «Москва». Тогдашний президент Российского футбольного союза Виталий Мутко пообещал навести порядок с иностранцами в РПЛ. В 2005 году был введен лимит на легионеров по схеме «6+5» (на поле могли выйти шесть зарубежных футболистов. — NEWS.ru). При этом если иностранец сыграл десять матчей за свою сборную, то переставал быть легионером.

В 2006 и 2012 годах действовал лимит по схеме «7+4», в 2009-м — «6+5». В 2019 году в заявке команд РПЛ могло быть 17 россиян и только восемь иностранцев. С сезона-2022/23 в РПЛ действует лимит на легионеров в количестве до 13 иностранцев в заявке, из которых одновременно на поле могут находиться не более восьми игроков.

С 2019 года футболисты из Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии не считаются иностранцами.

Кто больше всех пострадает в случае введения нового лимита на легионеров в РПЛ

В этом сезоне РПЛ максимальное количество легионеров (13) есть в заявке у «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и «Ахмата». Перед стартом следующего чемпионата этим клубам нужно будет продать или расторгнуть контракт с тремя иностранцами. Кроме того, в новую модель лимита не укладываются «Динамо» и казанский «Рубин». В заявке этих команд по 11 иностранцев.

Все остальные клубы уже сейчас готовы к новому лимиту. У тольяттинского «Акрона» десять легионеров в заявке, по девять — у «Сочи», «Балтики» и «Пари Нижний Новгород». ЦСКА имеет в составе восемь иностранцев, «Ростов» — семь, «Крылья Советов» и «Оренбург» — по шесть. У махачкалинского «Динамо» в заявке пять легионеров.

Самой «русской» командой РПЛ является «Локомотив». В заявке «железнодорожников» всего четыре иностранных футболиста, а в стартовом составе на поле выходят десять россиян. Это дает результат: после трех туров РПЛ «Локомотив» идет на первом месте в чемпионате. Это единственная команда, не потерявшая ни одного очка.

