Погиб комментатор Гришин: причина смерти, что сказала Тарасова

Спортивный комментатор Александр Гришин погиб на 48-м году жизни. Что известно о происшествии, где работал журналист, как на трагическую новость отреагировала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова — в материале NEWS.ru.

Что известно о гибели спортивного комментатора Гришина

Супруга Гришина Анастасия сообщила, что он погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе во время сильного дождя.

По информации СМИ, в ночь на 5 августа журналист попал под электричку, когда возвращался домой с работы. Позднее жене комментатора позвонили из полиции и сообщили, что обнаружили тело ее супруга. У Гришина и Анастасии недавно родился сын.

По информации MK.RU, трагедия произошла в 01:04. Машинист поезда, совершивший наезд на Гришина, утверждает, что из-за сильного ливня и плохой видимости увидел его в последний момент. Журналист переходил пути перед станцией Битца МЦД-2. По предварительной информации, комментатор не заметил состав. Электричка зацепила его и протащила несколько метров. Шансов выжить у Гришина не было. Машинист пытался его спасти, резко затормозив.

В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре сообщили, что, по предварительной информации, Гришин переходил железную дорогу в неположенном месте.

О месте, дате прощания и похорон телекомментатора пока не сообщалось.

Чем был известен комментатор Гришин

Гришин родился 26 июня 1978 года в Ростовской области. Он начал телевизионную карьеру в 2002-м на телеканале 7ТВ. С 2004 по 2015 год Гришин был комментатором на телеканале «Спорт» (позднее «Россия 2»). Впоследствии он работал на «Матч ТВ».

Гришин комментировал матчи чемпионатов мира и Европы по футболу, мировых и европейских первенств по фигурному катанию. Тележурналист работал на пяти Олимпиадах. С 2018 года Гришин был сотрудником Первого канала. Он провел несколько репортажей в тандеме с Тарасовой.

Что сказала тренер Тарасова о смерти комментатора Гришина

Тарасова в разговоре с NEWS.ru назвала Гришина необыкновенным человеком. По ее словам, журналист искренне любил фигурное катание и знал о нем многие детали.

«Редко попадаются такие люди, которые любят и знают свой предмет. Он очень любил фигурное катание, знал его досконально. Я выражаю соболезнования маме, супруге, маленькому ребенку Александра», — сказала Тарасова.

Татьяна Тарасова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что рассказали коллеги о комментаторе Гришине

Гришин был обаятельным человеком с замечательной улыбкой, рассказал NEWS.ru его коллега Андрей Голованов. Он отметил, что был знаком с журналистом более 20 лет, еще с телеканала 7ТВ, где Александр работал корреспондентом в программе «Дела футбольные», которую вел Илья Казаков. Голованов добавил, что быстро нашел с Гришиным общий язык.

«Мне сейчас очень тяжело что-то говорить. Я в это не верю, я не могу с этим смириться. С Сашей мы знакомы больше 20 лет, с канала 7ТВ. Тогда мы с ним познакомились, подружились и очень много лет общались. Я его приглашал на все дни рождения. Обаятельный человек с замечательной улыбкой, очень добрый и искренний. Он был очень начитанным, образованным, с прекрасным чувством юмора. Мы сразу нашли общий язык, оказались на одной волне», — подчеркнул Голованов.

Гришин был веселым, позитивным человеком, работавшим на многих видах спорта. Но его призванием стало фигурное катание, заявил NEWS.ru спортивный журналист Алексей Осин.

«Это шокирующая новость. Несчастный случай, трагедия. Сашка всегда был веселым, позитивным человеком, пытался себя раскрыть в новых ипостасях. Он работал на многих видах спорта на ВГТРК, когда мы вместе трудились, но потом нашел свою нишу. В фигурном катании у него получалось очень неплохо. Шел, стремился к высотам и достигал их. У меня, честно говоря, в голове это не укладывается. Всегда улыбался, шутил. Если ты приходишь в плохом настроении, увидишь его — и сразу настроение меняется», — сказал Осин.

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев назвал смерть Гришина большой потерей.

«Какой ужас и кошмар! Потеря большая… Саша, как же так…» — написал он в своем Telegram-канале.

Комментатор Первого канала Денис Казанский рассказал, что недавно виделся с Гришиным. Он обсуждал с ним перспективы развития российского хоккея и фигурного катания, а также возможность возвращения спортсменов из РФ на международные соревнования.

«Он был фантастически работоспособным и очень легко работал в паре с любым спортсменом. Это показатель хай-класса. Ужас, в голове не укладывается. Жуть, просто жуть», — написал Казанский в своем Telegram-канале.

Денис Казанский Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Гибель Гришина является большой потерей для всего фигурного катания, заявила NEWS.ru олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

«Наши соболезнования его семье — это большая потеря для всех нас. Фигурное катание скорбит. Он был высоким профессионалом, прекрасно вел репортажи и досконально разбирался в том, чем занимался», — отметила Бестемьянова.

Как Первый канал отреагировал на новость о гибели комментатора Гришина

Спорт был для Гришина не работой, а призванием, любимым делом, которому он отдал большую часть жизни, заявили NEWS.ru в пресс-службе Первого канала.

«Погиб наш коллега, журналист, спортивный комментатор Александр Гришин, голос которого знала вся страна, а особенно поклонники фигурного катания. Его жизнь оборвалась несправедливо внезапно в результате несчастного случая. Совсем недавно ему исполнилось всего 47 лет. Много лет на Первом он комментировал фигурное катание в паре с заслуженным тренером Татьяной Тарасовой. Их незабываемый дуэт стал визитной карточкой спортивных телетрансляций», — сказали в пресс-службе.

Друзья и коллеги Гришина выразили соболезнования семье комментатора.

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