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05 августа 2025 в 12:31

«Человек с замечательной улыбкой»: комментатор Голованов о смерти Гришина

Журналист Голованов назвал комментатора Гришина добрым и обаятельным человеком

Александр Гришин Александр Гришин Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Комментатор Александр Гришин был обаятельным человеком с замечательной улыбкой, рассказал NEWS.ru его коллега Андрей Голованов. Он отметил, что знаком с Гришиным более 20 лет с телеканала «7ТВ». Голованов добавил, что быстро нашел с комментатором общий язык.

Мне сейчас очень тяжело что-то говорить. Я в это не верю, я не могу с этим смириться. С Сашей мы знакомы больше 20 лет, с канала «7ТВ». Тогда он работал корреспондентом в программе «Дела футбольные», которую вел Илья Казаков. Тогда мы с ним познакомились, подружились и очень много лет общались. Нас связывает очень много лет знакомства, общения. На все дни рождения я его приглашал. Обаятельный человек с замечательной улыбкой, очень добрый, очень искренний. И человек очень начитанный, образованный, с прекрасным чувством юмора. И мы сразу как-то нашли общий язык, сразу на одной волне, что называется, оказались, — сказал Голованов.

Гришин скончался на 48-м году жизни. Супруга комментатора сообщила, что ее муж погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе в сильный дождь.

С 2004 по 2015 год Гришин был комментатором на телеканале «Спорт» (позднее «Россия 2»), с 2015 по 2018 год — на телеканале «Матч ТВ». Он комментировал матчи чемпионатов мира и Европы по футболу, а также чемпионаты мира и Европы по фигурному катанию.

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