Конфликт с Родниной, отъезд в США, инвалидная коляска: как живет Тарасова

17 июля заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова посетила церемонию прощания с режиссером Александром Миттой в Центральном доме литераторов в Москве. Она находилась в инвалидном кресле. Какие проблемы со здоровьем у знаменитого тренера, с кем Тарасова конфликтовала и почему раскритиковала нового тренера юниорской сборной России — в материале NEWS.ru.

Чем известно о тренере Тарасовой

Тарасова родилась 13 февраля 1947 года в Москве в семье Анатолия Тарасова, известного советского хоккеиста и тренера. Когда ей было пять лет, отец научил ее кататься на коньках.

С 1964 года Тарасова выступала в парном катании с партнером Георгием Проскуриным. Фигуристы завоевали серебро и бронзу чемпионатов СССР, а в 1966-м остановились в шаге от пьедестала на чемпионате Европы. В том же году пара одержала победу на IV зимней универсиаде в Италии.

Во время церемонии награждения Тарасова споткнулась о ковер, постеленный организаторами, и получила вывих плеча. Для парного катания это было серьезное повреждение. Тарасова завершила спортивную карьеру из-за травмы в возрасте 19 лет.

На решение стать тренером повлиял ее отец. Тарасова начала свою деятельность на Стадионе юных пионеров в Москве, где в прошлом каталась сама. Она специализировалась на мужском одиночном и парном катании, а также танцах на льду.

Тарасова окончила в Москве Государственный центральный ордена Ленина институт физической культуры (ныне — Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма) и занималась постановкой программ.

С 1967 года в качестве наставницы она участвовала в зимних Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию. К 2004-му ее ученики выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на ЧМ и европейских первенствах, а также семь золотых олимпийских медалей. Тарасова работала с Ириной Родниной, Натальей Бестемьяновой, Андреем Букиным, Оксаной Грищук, Евгением Платовым, Ильей Куликом, Алексеем Ягудиным и многими другими спортсменами. В марте 2008 года наставница была введена в Зал славы мирового фигурного катания.

Почему тренер Тарасова уезжала в США

Значительную часть жизни тренер провела в Америке. Тарасова уехала в США в 1990-е, но не бросила своих учеников, а увезла их с собой. Главной причиной отъезда стали подходящие условия для тренировок. Тарасова вернулась на родину спустя десять лет.

«Я ведь тоже уехала в Америку не от хорошей жизни. За время, проведенное там, мои российские ученики завоевали три золотые олимпийские медали. Просто в экономически трудные для России времена у нас тут не было условий для подготовки. Не было льда: встали заливочные машины, потому что не давали бензин. Вполне естественно, что мы увезли своих учеников в США», — объясняла свое решение Тарасова.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Почему у тренера Тарасовой нет детей

Тарасова трижды была замужем. Первым избранником тренера стал актер театра «Современник» Алексей Самойлов — сын народного артиста Евгения Самойлова. Супруги развелись через два года, но остались в хороших отношениях.

Следующим избранником Тарасовой стал тренер по легкой атлетике Василий Хоменков. На момент встречи с Татьяной он уже был женат на советской теннисистке Марине Чувыриной. Тогда она была на седьмом месяце беременности, но мужчина сделал выбор в пользу Тарасовой. Второй брак Тарасовой также оказался недолгим.

Третьим супругом тренера стал пианист Владимир Крайнев. 29 апреля 2011 года он скончался в возрасте 67 лет от аневризмы легочной артерии.

В 2021-м Тарасова рассказала в эфире программы «Судьба человека», что хотела завести детей, но плохо занималась этим вопросом. При этом она добавила, что «никогда не убивалась по этому поводу.

Почему Тарасова конфликтовала с Родниной, критиковала Плющенко и Тутберидзе

У Тарасовой был конфликт с олимпийской чемпионкой Ириной Родниной. Он начался после того, как спортсменка решила перейти к другому тренеру — Елене Черкасской. На протяжении многих лет Роднина и Тарасова обменивались критическими замечаниями. Фигуристка говорила о том, что наставница, которая привела ее к двум победам на Олимпийских играх, очень слабый специалист. В ответ Тарасова назвала ее дурой.

В апреле 2024 года в интервью Надежде Стрелец тренер рассказала, что никогда не думала, что наступит день, когда Роднина перестанет с ней здороваться. Она подчеркнула, что ей не нужна благодарность бывшей подопечной.

Тарасова не раз критиковала олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. В 2021 году она отказалась считать его тренером и добавила, что ему еще далеко до Этери Тутберидзе.

«Этери Тутберидзе уже великий, выдающийся тренер. У нас не может так быть, что сегодня ты захотел, а завтра — на. Нет, это путь, это свои тренировки, это долгий и тяжелый путь наверх. Это школа. Поэтому я не могу сказать еще о Жене, что он тренер», — сказала она.

Этери Тутберидзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тутберидзе тоже досталось от именитого специалиста. Тарасова посчитала ее виновной в допинге фигуристки Камиллы Валиевой, которую Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал на четыре года. В ее крови нашли триметазидин. По словам Тарасовой, спортсмен не может получить запрещенное вещество иным путем, кроме как из рук наставника.

Тутберидзе потребовала в социальных сетях извинений от тренера. Тарасова ответила, что сделает это, если ей предоставят доказательства, как все было с Валиевой на самом деле.

Какие проблемы со здоровьем у тренера Тарасовой

В последние годы СМИ часто писали о том, что Тарасова испытывает проблемы со здоровьем. В эфире программы «Секрет на миллион» тренер рассказала, что в 2013 году перенесла сложную операцию на позвоночнике. После долгой реабилитации она смогла встать и сделать несколько шагов. Но позднее боль вернулась с еще большей силой.

В октябре прошлого года Тарасова появилась на съемках нового сезона «Ледникового периода» в инвалидном кресле. При этом она была в хорошем расположении духа.

В октябре 2024 года СМИ сообщили, что Тарасова дважды вызывала скорую помощь, это могло быть связано с прогрессированием хронического заболевания. Тренер якобы жаловалась на ухудшение самочувствия, затрудненное дыхание и нехватку воздуха. Врачи стабилизировали состояние Тарасовой и рекомендовали ей соблюдать строгую диету. Тренер отказалась от госпитализации.

В разговоре с NEWS.ru Тарасова опровергла слухи о резком ухудшении здоровья. «Поинтересовались? Спасибо. Я нормально себя чувствую», — заявила она.

17 июля 2025 года Тарасова посетила церемонию прощания с Миттой. Выйдя из автомобиля, она сразу села в инвалидное кресло. Тренера сопровождал помощник. В ее руках был букет белых роз. Когда Тарасову подвезли к гробу Митты, она встала с инвалидного кресла, чтобы попрощаться с режиссером.

Татьяна Тарасова на церемонии прощания с Александром Миттой Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что сказала Тарасова о ледовом шоу фигуристки Загитовой

В конце июня в Санкт-Петербурге состоялось ледовое шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой «Ассоль». Тарасова заявила, что всю ночь смотрела трансляцию и не жалеет об этом.

«Все наши выдающиеся спортсмены очень хорошо работали. Алексей Ягудин меня просто потряс, а Алинка Загитова была самой прекрасной. Они хорошо смотрелись на льду с Евгенией Медведевой. Все очень кстати и прекрасно работали в воздухе. Алина меня потрясла тем, что многому научилась», — сказала Тарасова.

В мае тренер заявила, что российских фигуристов никто не ждет на зимней Олимпиаде в 2026 году.

Почему Тарасова раскритиковала нового тренера юниорской сборной России

Тарасова раскритиковала решение назначить 22-летнюю экс-фигуристку Елизавету Худайбердиеву старшим тренером юниорской сборной России. Она назвала эту ситуацию безобразием.

«У нас в юниорскую сборную назначили по танцам помогать девочку, у которой нет никаких больших результатов. Ни имени, ни профессии, ни больших настоящих результатов. У нее нет многолетней работы. Но не со сборной команды же начинать. Пусть идет с детьми работает, а там будет видно», — заявила Тарасова.

В апреле Худайбердиева и ее партнер Егор Базин объявили о завершении карьеры. Пара побеждала и занимала призовые места на чемпионатах России и этапах Гран-при страны.

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