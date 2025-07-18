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18 июля 2025 в 18:36

«Авось повезет»: в Раде оценили совет Трампа Зеленскому наступать

Нардеп Дмитрук: совет Трампа Зеленскому наступать сравним с прыжком с высоты

Верховная рада Украины Верховная рада Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM

Совет президента США Дональда Трампа украинскому коллеге Владимиру Зеленскому приказать ВСУ перейти в наступление сравним с прыжком с большой высоты, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. Нардеп выразил уверенность, что вскоре Белый дом опровергнет это сообщение СМИ, поскольку оно слишком «взрывоопасное».

Скорее всего, в ближайшее время мы услышим опровержение из Белого дома — слишком уж «взрывоопасная» версия. Но если хоть часть этой информации — правда, то совет, конечно, «по-дружески мощный». Из разряда: «Брат, если хочешь победить — прыгни с девятого этажа вниз головой. Авось повезет», — написал Дмитрук.

Политик подчеркнул, что Трампу и его администрации в целом наплевать на потенциальное число погибших украинцев. По его словам, для американцев главное — это их интересы, и чтобы «шоу продолжалось». При этом Зеленский всегда готов к любой уготованной для него роли, «лишь бы не выключали свет на сцене», добавил парламентарий.

Ранее The Washington Post со ссылкой на одного из украинских чиновников сообщала, что Дональд Трамп посоветовал Владимиру Зеленскому перейти в наступление.

Прежде обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус сообщил, что Трамп призвал украинского коллегу усилить давление на Москву. Американский лидер также спросил президента Украины, почему ВСУ не ударили по российской столице и Петербургу. В ответ Зеленский заявил, что Киев мог бы нанести такой удар, если бы США предоставили оружие. Позже Белый дом опроверг, что Трамп призывал к ударам по городам РФ.

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