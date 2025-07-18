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18 июля 2025 в 15:28

Трамп призвал Зеленского отправить ВСУ в наступление

WP: Трамп призвал Украину перейти от обороны к наступлению

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Американский лидер Дональд Трамп заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что в обороне Киев ничего не добьется, сообщает The Washington Post со ссылкой на одного из украинских чиновников. По его словам, президент США посоветовал Украине перейти в наступление.

В ходе телефонного разговора с Зеленским 4 июля Трамп сказал, что Украина не сможет изменить ход войны в обороне, заявив, что она должна перейти в наступление, — сказал собеседник издания.

Ранее обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус сообщил, что Трамп призвал украинского коллегу усилить давление на Москву и Петербург. Американский лидер также спросил президента Украины, почему ВСУ не ударили по российской столице. В ответ Зеленский заявил, что Киев мог бы нанести такой удар, если бы США предоставили оружие.

Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп не призывал к ударам по Москве и Санкт-Петербургу. По ее словам, американский лидер продолжает прилагать усилия для прекращения конфликта. Кроме того, Трамп предостерег Зеленского от ударов по Москве. По его словам, такие атаки недопустимы, и украинский лидер не должен предпринимать подобных действий.

США
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина
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