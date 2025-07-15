В Белом доме ответили на сообщения о призывах Трампа бить по Москве

В Белом доме ответили на сообщения о призывах Трампа бить по Москве Белый дом: Трамп в разговоре с Зеленским не призывал к ударам по Москве

Президент США Дональд Трамп в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским не призывал его к ударам по Москве и Санкт-Петербургу, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт телеканалу Fox News. Таким образом она ответила на утверждение газеты Financial Times, что Трамп дал такой совет Зеленскому. Она добавила, что Трамп продолжает прилагать усилия для прекращения конфликта.

Financial Times печально известна тем, что широко вырывает слова из контекста, чтобы увеличить количество просмотров, поскольку их газета умирает. Президент Трамп просто задал вопрос, а не поощрял дальнейшие убийства, — говорится в заявлении Ливитт.

Ранее обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус сообщил, что Трамп призвал украинского коллегу усилить давление на Москву и Петербург. Американский лидер также спросил президента Украины, почему ВСУ не ударили по российской столице. В ответ Зеленский заявил, что Украина могла бы нанести такой удар, если бы США предоставили оружие.

До этого журнал Military Watch Magazine сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность передачи Киеву крылатых ракет JASSM с дальностью полета до 1,8 тысячи километров. Еще два источника подтвердили, что рассматривается поставка оружия, способного поражать цели в глубине России.