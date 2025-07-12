Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 июля 2025 в 20:29

«Есть право выбора»: Роднина о жизни в США

Депутат Роднина заявила, что в США у каждого есть право выбора

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В США у каждого есть право выбора, заявила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина, комментируя жалобы невесты российского футболиста Алексея Миранчука Елены Максимовой на качество американских продуктов. По словам парламентария, которые приводит Sport24, в Штатах, если не нравится какой-то продукт, всегда можно купить другой.

У каждого там есть право выбора: если какой-то продукт не нравится, иди и покупай что-то другое. В Америке вполне можно найти разного уровня качество. Главное, что там есть право выбора. Понятно, что хорошее будет стоить дороже, но никакой проблемы в этом нет, — отметила Роднина.

На вопрос о недостатках жизни в США Роднина ответила, что она непритязательный человек, который ехал туда не для того, чтобы улучшать свой уровень жизни. Депутат подчеркнула, что уезжала в Штаты для работы в международном центре.

Ранее Роднина назвала себя главной легендой отечественного фигурного катания. Она напомнила, что в советском и российском фигурном катании нет ни одного трехкратного победителя Олимпийских игр.

Россия
Госдума
Ирина Роднина
США
преимущества
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Проведение военно-морского салона «Флот» запланировали на 2026 год
В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву
Макрон раскрыл статус Новой Каледонии
Женщина стала жертвой авиаудара ЦАХАЛ по Ливану
Напавший на школьниц в Подмосковье подросток объяснил агрессию мизогинией
Хлесткий удар Шлеменко закончил бой для испанца в рамках SFC
На Красной площади караульный помог сослуживцу справиться с жарой
Стало известно, кто оказался отцом избившего двух школьниц подростка
В России предложили начислять пенсионные баллы за воспитание внуков
Оторвавшаяся от ветра крыша медкомплекса в Москве попала на видео
Появилось видео последствий урагана в Москве и Подмосковье
Стала известна причина окутавшего Нижний Новгород зловония
Раскрыто имя теннисистки, превзошедшей Шарапову по титулам на Уимблдоне
Часть Запорожья погрузилась во тьму
«Есть право выбора»: Роднина о жизни в США
Обвиняемого в растрате директора МХАТа заметили в необычном месте
ЦСКА стал обладателем Суперкубка России
Солдаты ВСУ массово дезертируют из элитного батальона «Волки да Винчи»
Жизнь в США, слухи о свадьбе, вещества: где сейчас актер Юрий Колокольников
Медик ВСУ вернула все полученные награды Зеленскому
Дальше
Самое популярное
Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои

Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска
Россия

Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.