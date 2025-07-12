«Есть право выбора»: Роднина о жизни в США Депутат Роднина заявила, что в США у каждого есть право выбора

В США у каждого есть право выбора, заявила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина, комментируя жалобы невесты российского футболиста Алексея Миранчука Елены Максимовой на качество американских продуктов. По словам парламентария, которые приводит Sport24, в Штатах, если не нравится какой-то продукт, всегда можно купить другой.

У каждого там есть право выбора: если какой-то продукт не нравится, иди и покупай что-то другое. В Америке вполне можно найти разного уровня качество. Главное, что там есть право выбора. Понятно, что хорошее будет стоить дороже, но никакой проблемы в этом нет, — отметила Роднина.

На вопрос о недостатках жизни в США Роднина ответила, что она непритязательный человек, который ехал туда не для того, чтобы улучшать свой уровень жизни. Депутат подчеркнула, что уезжала в Штаты для работы в международном центре.

Ранее Роднина назвала себя главной легендой отечественного фигурного катания. Она напомнила, что в советском и российском фигурном катании нет ни одного трехкратного победителя Олимпийских игр.