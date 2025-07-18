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18 июля 2025 в 18:44

Редкое заболевание убило мужчину за несколько месяцев до свадьбы

Metropoles: в Британии 36-летний мужчина умер от анемии, не дожив до свадьбы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Великобритании 36-летний Робин Пэрри не смог дожить до собственной свадьбы всего несколько месяцев, он умер из-за редкой формы анемии, сообщает Metropoles. Мужчина страдал врожденным заболеванием кроветворной системы.

Несмотря на работу в онкологическом и гематологическом отделениях, Пэрри долгое время не замечал стремительного развития болезни. Он успел разослать свадебные приглашения и начать подготовку к мальчишнику, когда его состояние резко ухудшилось. Церемония бракосочетания была запланирована на август.

В память о Робине его невеста и друзья организуют необычную благотворительную акцию. В день, который должен был стать свадебным, они планируют устроить тематическую прогулку в костюмах супергероев. Собранные в ходе мероприятия средства будут направлены на помощь людям, страдающим аналогичным заболеванием.

Ранее иммунолог Надежда Логина предупредила об опасности лекарственной аллергии, которая может развиваться стремительно и представлять угрозу для жизни. Специалист объяснила, что при контакте с определенными медикаментами или продуктами иммунные клетки начинают активную реакцию без предварительного «анализа» ситуации. Однако, как отметила врач, это состояние поддается лечению с помощью аутолимфоцитотерапии.

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