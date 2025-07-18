«Зенит» закупается, Карпин в «Динамо», ЦСКА с суперкубком: все интриги РПЛ

18 июля начинается очередной сезон Российской премьер-лиги (РПЛ). Кто является главным фаворитом турнира, каких результатов может добиться главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин, какие команды будут бороться за призовые места — в материале NEWS.ru.

Кто является главным фаворитом нового сезона РПЛ

В прошлом сезоне РПЛ «Краснодар» прервал многолетнюю гегемонию «Зенита» и занял первое место. До этого команда из Санкт-Петербурга шесть раз подряд выигрывала чемпионат России. В новом сезоне «Зенит» намерен вернуться на первую позицию. При этом 100-летие клуба было перенесено на сезон 2025/26.

«Когда человек рождается, сколько ему лет? Ноль! Потом начинается его первый год, и так далее. Год рождения „Зенита“ — май 1925 года. В этот год первого сезона быть не могло, потому что тогда не играли по системе „осень — весна“. Поэтому юбилейный сезон начинается в июле», — заявил председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

Команда усилила состав перед стартом чемпионата. «Зенит» купил у «Фламенго» футболиста сборной Бразилии Жерсона за €25 млн (2,3 млрд рублей). По информации «Чемпионата», игрок будет зарабатывать в клубе €3,5 млн (317,2 млн рублей) в год без учета бонусов. Еще одним новичком команды стал аргентинский защитник Роман Вега.

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в интервью NEWS.ru назвал «Зенит» главным фаворитом РПЛ.

«Когда петербуржцы перед зимней паузой в прошлом сезоне проиграли две домашние игры „Крыльям Советов“ и „Акрону“, я еще тогда сказал, что это аукнется им в конце чемпионата. Зимой они купили Луиса Энрике, сейчас — Жерсона, плюс скамейка с футболистами, приобретенными за €15–20 млн (1,3–1,8 млрд рублей. — NEWS.ru). Конечно, „Зенит“ — основной претендент», — сказал Мостовой.

Игрок ФК «Крылья Советов» Иван Олейников, игрок ФК «Зенит» Клаудиньо и игрок ФК «Зенит» Вильмар Барриос (слева направо) Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Кто навяжет борьбу «Зениту» за первое место в РПЛ

«Краснодар» сумел сохранить своих лидеров Эдуарда Сперцяна и Джона Кордобу. Состав команды пополнили бразильский защитник «Осера» Жубал и полузащитник «Нанта» Дуглас Аугусто. «Быки» договорились о подписании лучшего ассистента прошлого сезона французской Лиги 1 Гаэтана Перрена, однако пока о переходе футболиста официально не объявили. Мостовой заявил NEWS.ru, что «Краснодар» сумеет навязать борьбу «Зениту» за первое место, поскольку в составе команды есть качественные иностранные игроки.

Московский «Спартак» пока подписал только одного нового футболиста — бывшего нападающего «Химок» Антона Заболотного. Клуб пытается сохранить своих лидеров — Эсекьеля Барко и Манфреда Угальде. Первый может покинуть команду из-за ультиматума жены. Супруга поставила аргентинскому футболисту условие — либо он возвращается в Южную Америку, либо они разводятся. «Спартак» отказался продавать Барко во «Фламенго» за €15 млн (908,4 млн рублей).

Угальде хочет играть в европейском чемпионате. «Фейеноорд» сделал официальное предложение по трансферу 23‑летнего форварда в размере €15 млн, но московский клуб его отклонил. По мнению Мостового, «Спартак» всегда должен быть в тройке призеров РПЛ.

«В прошлом сезоне до зимней паузы красно-белые по игре были претендентами на чемпионство. Мы не знаем, что потом с ними произошло. Они растеряли очки и выпали даже из тройки. „Спартак“ должен быть в ней с закрытыми глазами. Даже если уйдут Барко и Угальде, хотя я в это не верю», — сказал Мостовой.

ЦСКА сменил тренера перед началом сезона. Марко Николич покинул команду, несмотря на победу в Кубке России. Сербский специалист возглавил греческий АЕК. Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев заявил NEWS.ru, что Николич поступил непорядочно.

Марко Николич Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

«Только что он заявлял, что в следующем году команда будет бороться за золото. Николич год отработал в ЦСКА, у него был действующий контракт. Очевидно, что он ушел на большую зарплату, но это непорядочно с его стороны. В советское время его бы все судили. Сейчас люди думают только о деньгах. Что тут сделаешь?» — сказал Пономарев.

Новым тренером ЦСКА стал бывший футболист сборной Швейцарии Фабио Челестини. Под его руководством «армейцы» выиграли Суперкубок России, обыграв «Краснодар» со счетом 1:0.

«Для меня всегда главное, чтобы на месте тренера находился футбольный человек. Челестини никто не знал, но, по крайней мере, он был футболистом. Он несколько раз играл против меня, когда сборная России обыгрывала Швейцарию. Я нашел одну фотографию. Мне сказали, что он стоял за спиной, когда я забивал гол швейцарцам. Челестини — футбольный человек. У ЦСКА хорошая команда. За несколько месяцев они выиграли Кубок и Суперкубок России. Никто не ушел из клуба. Я думаю, что у ЦСКА не будет проблем», — сказал Мостовой.

Экс-тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий не согласился с точкой зрения о том, что «Зенит» является главным фаворитом РПЛ, несмотря на серьезное укрепление состава.

«В этом сезоне будет конкуренция за чемпионство между четырьмя клубами — „Зенитом“, „Краснодаром“, „Спартаком“ и ЦСКА. „Спартак“ — непредсказуемая команда, потому что вокруг нее всегда много что происходит. По составу четыре коллектива хорошо укомплектованы для борьбы за первое место», — сказал Непомнящий NEWS.ru.

Экс-нападающий «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин заявил NEWS.ru, что за первое место и призовые места будут бороться «Зенит», «Краснодар», ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и «Локомотив».

Чего ждать от Карпина в московском «Динамо»

В конце февраля Карпин покинул пост главного тренера «Ростова», в котором работал с 2017 года. Он объяснил это решение необходимостью полностью сосредоточиться на работе со сборной России.

Однако спустя три месяца Карпин возглавил московское «Динамо». Специалист снова совмещает работу в клубе РПЛ и сборной России. «Динамо» подписало двух новых футболистов. В команду пришли хорошо знакомый Карпину по совместной работе в «Ростове» защитник Максим Осипенко, а также форвард Иван Сергеев.

Главный тренер московского «Динамо» и сборной России Валерий Карпин Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Мостовой в интервью NEWS.ru заявил, что не понимает, почему Карпин занимает пост главного тренера как в сборной России, так и в «Динамо». По его мнению, ни в одной стране мира ни один специалист не совмещает одну и ту же должность в двух командах.

«Зачем это делать? Сборная и клубы ни с кем не играют на международных турнирах. Многие выступают против совмещения постов, но боятся об этом говорить. Я не боюсь», — сказал Мостовой.

В то же время он отметил, что у «Динамо» хорошая команда, которая может бороться за призовые места. При этом Мостовой был удивлен тем, что Карпина пригласили в клуб, желающий брать титулы, хотя специалист еще не выиграл ни одного трофея.

«Недавно тренером „Динамо“ был Марцел Личка. Все кричали, пели дифирамбы, что все здорово. В позапрошлом сезоне „Динамо“ могло стать чемпионом. У них хороший состав, есть хорошие футболисты. Они войдут в пятерку-шестерку команд, которые будут биться с петербуржцами», — добавил Мостовой.

Руководство «Динамо» сделало все возможное, чтобы взять трофей с Карпиным, заявил Булыкин. По его словам, задача команды — попасть в тройку РПЛ, но в перспективе бело-голубые замахиваются на чемпионство.

«Купили футболистов, усилились. У них топ-состав, который должен бороться даже не за медали, а за чемпионство», — сказал Булыкин.

Непомнящий подчеркнул, что «Динамо» не будет бороться за первое место, потому что Карпину нужен сезон для строительства команды.

«Он научился выстраивать игру. Видна рука тренера, у его команд есть почерк. Я сильно удивлюсь, если „Динамо“ быстро добьется результата, но потенциал у клуба есть. Я буду за него болеть, потому что мне нравится, как Карпин работал в „Ростове“. Но нужно время, потому что команда оказалась без хребта и иногда была похожа на мягкую игрушку», — высказал мнение Непомнящий.

Игроки ФК «Динамо» Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Какие задачи будут решать остальные команды РПЛ

«Локомотив» является самой русской командой РПЛ. В заявке клуба всего три легионера. В нескольких матчах «железнодорожники» с первых минут выпускали 11 российских игроков. Мостовой отметил, что команда поборется за призовые места.

«Плюс „Локомотива“ состоит в том, что он сделал три приобретения. Очень хорошие трансферы: Николай Комличенко, Александр Руденко и Зелимхан Бакаев. Смотришь их статистику: один может забить десять, другой — семь-восемь и третий — пять-шесть голов. Это уже в копилочку. „Локомотив“ наверняка еще кого-то приобретет, может быть, иностранца. Команда будет вести гонку за медалями», — сказал Мостовой.

Булыкин подчеркнул, что в новом сезоне РПЛ казанский «Рубин» будет находиться в первой половине турнирной таблицы. По его мнению, хорошие результаты могут показать тольяттинский «Акрон» и «Пари Нижний Новгород».

«Ростов» и «Крылья Советов» пока непонятны, слишком сильно изменился состав. «Акрон» стабилен и может показать результат на фоне команд, которые не готовы к сезону. «Пари Нижний Новгород» включили голову и начали думать о футболе, поэтому у них есть все шансы хорошо выступить. «Оренбург» вернулся, но будет бороться за выживание. У «Балтики» и «Сочи» стоит задача остаться в РПЛ. Я думаю, что высоко они не взлетят, но кто-то обеспечит себе место в высшем дивизионе», — заявил Булыкин.

По его словам, все остальные клубы будут соревноваться, чтобы не вылететь из РПЛ.

«Здорово, что в нашем чемпионате до последнего тура есть интрига наверху и внизу таблицы. Сейчас уровень РПЛ стал ниже. Ничего невозможно предсказать, все играют на одном уровне», — сказал экс-футболист.

Непомнящий подчеркнул, что «Ростов» и «Рубин» займут места в середине турнирной таблицы. Все остальные команды — «Ростов», «Крылья Советов», «Акрон», «Ахмат», «Сочи», «Балтика», «Оренбург» и махачкалинское «Динамо» — будут бороться за выживание, добавил он.

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