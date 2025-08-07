Перечислены вопросы, которые затмят тему Украины на встрече Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп на личной встрече обсудят вопросы Ближнего Востока и Кавказа, выразил мнение в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, Москву волнует не только проблема Украины.

В глобальном плане нас интересует не только Украина. Есть вопросы по Южному Кавказу, в частности по Армении, Азербайджану и Грузии. Вопрос, связанный с борьбой за арктические ресурсы, тоже немаловажный. Надо говорить с Трампом и по Ближнему Востоку — там тоже много вопросов и проблем, неясных и непонятных, связанных с гибелью мирных палестинцев, — сказал Перенджиев.

Он отметил, что для решения украинского кризиса необходимо разобраться с глобальными вопросами. По словам Перенджиева, пошлины и санкции, которыми угрожает Трамп, являются не только геополитическим противостоянием, но и геоэкономическим. Политолог отметил, что США не так сильны, как им кажется.

Нельзя просто взять и нагнуть всех. В конечном итоге все могут объединиться против США. Что касается Москвы, то у нас практически нет экономических отношений с Вашингтоном. Более того, у нас сохраняются такие отношения, в которых заинтересованы сами США. Они никогда по этим направлениям не зажмут нас, потому что тут же ударят себе кирпичом по голове. Это тоже нужно объяснять Трампу. Он любит торг, — добавил Перенджиев.

Он считает, что Путин готовится предложить Трампу что-то интересное, дающее ему почувствовать себя победителем. При этом, по словам политолога, президент России будет отстаивать национальные интересы.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен провести личную встречу с Путиным в ближайшее время, а затем организовать трехсторонние переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского. Планы были озвучены во время телефонного разговора главы Белого дома с европейскими лидерами.