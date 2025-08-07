Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 15:44

Американцам предлагают есть мороженое со вкусом грудного молока

В США появилось мороженое со вкусом грудного молока

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В США появилось мороженое со вкусом грудного молока, сообщает The Independent. Продукт создали компания Frida, специализирующаяся на товарах для родителей, и производитель мороженого OddFellows. В продукте нет настоящего материнского молока, однако разработчики утверждают, что вкус максимально приближен к оригиналу.

Наше мороженое слегка сладкое, солоноватое, с нотками меда и капелькой молозива, — сказано в анонсе нетривиального вкуса.

Пока стартовали онлайн-продажи необычного лакомства. Сообщается, что они продлятся до 10 августа. За одну упаковку объемом около 470 мл придется заплатить 12,99 доллара (чуть больше тысячи рублей). Производитель отметил, что спрос на новый вкус высок, поэтому запасы продукта быстро заканчиваются.

Ранее диетолог Наталья Лазуренко напомнила, что мороженое обязательно нужно учитывать в суточном рационе, чтобы избежать лишних килограммов. Она отметила, что зачастую одной порцией не ограничиваются. По ее словам, летнее лакомство только усиливает аппетит, из-за чего следующий прием пищи становится обильнее. Лазуренко также посоветовала тем, кто любит мороженое, внимательно следить за объёмом порций и заменить напитки в рационе на обычную воду.

