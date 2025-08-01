Диетолог дала советы, как есть мороженое без особого вреда фигуре

Диетолог дала советы, как есть мороженое без особого вреда фигуре Диетолог Лазуренко призвала включать мороженое в суточный калораж

Мороженое необходимо включать в суточный калораж, чтобы избежать появления лишних килограммов, заявила «Радио 1» диетолог Наталья Лазуренко. Для поддержания стройной фигуры врач призвала следить за потребляемой порцией этого лакомства, а также заменить все напитки в рационе на обычную воду.

Человек не наедается одной порцией мороженого, он разогревает аппетит, чтобы следующий прием пищи был более обильным, и мозг получил удовольствием от принятых углеводов и жиров. Но часто из-за такого сладкого перекуса следующий прием пищи не идет по запланированному графику, и система сбивается, — предупредила Лазуренко.

Летом, по словам врача, важно не забывать о регулярной физической нагрузке. Работа мышечных клеток помогает организму утилизировать избытки глюкозы и тормозит накопление жира, пояснила диетолог.

Ранее Лазуренко заявил, что употребление пломбира повышает уровень глюкозы в крови. Она напомнила, что в этом мороженом содержатся не только быстрые углеводы, но и сахар.