Названа главная опасность любимого летнего десерта у взрослых и детей Эндокринолог Лазуренко заявила, что пломбир повышает уровень глюкозы в крови

Употребление пломбира повышает уровень глюкозы в крови, заявила «Радио 1» эндокринолог Наталья Лазуренко. Она напомнила, что в этом мороженом содержатся не только быстрые углеводы, но и сахар.

Увлекаться не стоит, потому что очень быстро поднимается уровень глюкозы. А за счет высокого подскока глюкозы резко выделяется поджелудочный инсулин, который потом также резко падает. Это агрессивные процессы, — отметила Лазуренко.

Эксперт назвала пломбир дешевым вариантом энергии. Врач подчеркнула, что в этом лакомстве, помимо быстрых углеводов, есть жир сливочного происхождения. По ее словам, такой десерт чреват лишними калориями.

Диетолог Наталья Лазуренко ранее посоветовала тем, кто переживает за свою фигуру, выбирать в качестве мороженого сорбет. Она напомнила, что это лакомство состоит из фруктов, замороженных ягод и льда.