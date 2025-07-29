Стало известно, какое мороженое меньше всего навредит фигуре Диетолог Лазуренко заявила, что сорбет считается самым безвредным для фигуры

Тем, кто переживает за свою фигуру, рекомендуется выбирать в качестве мороженого сорбет, заявила «Радио 1» диетолог Наталья Лазуренко. Она напомнила, что это лакомство состоит из фруктов, замороженных ягод и льда.

Чтобы этот десерт не навредил, идеально выбирать фруктовый формат — например, сорбет. Он будет считаться фруктовым перекусом и сильно не повлияет на общий суточный калораж, — подчеркнула Лазуренко.

Специалист также подчеркнула, что мороженое не является продуктом базового приема пищи. По ее словам, им не следует замещать завтрак, обед или ужин.

Диетолог Елена Соломатина ранее предупредила, что употребление мороженого после основного приема пищи может замедлить выработку ферментов, и это приведет к неприятным реакциям в организме. По ее словам, этот холодный десерт несет потенциальную опасность для здоровья.