Если любите выпечку с начинкой — попробуйте кыстыбый, нежнее чебуреков и готовится проще

Ищете сытное и недорогое блюдо для семейного обеда? Кыстыбый накормит всех, согреет и напомнит о домашней кухне. Это та еда, после которой чувствуешь себя по-настоящему сытым и довольным.

Для теста взбиваю 1 яйцо с 130 мл молока, 50 г растопленного сливочного масла, 0,5 ч. л. соли и 0,5 ст. л. сахара. Постепенно ввожу 300 г муки и замешиваю эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Заворачиваю в пленку и оставляю на 20 минут.

Делю тесто на 2 части, одну убираю под пленку. Вторую раскатываю в колбаску диаметром 3 см и делю на 8 частей. Каждую часть раскатываю в тонкую круглую лепешку толщиной 1–2 мм. Пеку на сухой разогретой сковороде по 1–2 минуты с каждой стороны до светлых пятен. Для начинки разминаю 1 кг отварного картофеля с молоком и маслом, добавляю по желанию 1 обжаренную луковицу. На половину лепешки выкладываю начинку, накрываю второй половиной и смазываю растопленным маслом.

