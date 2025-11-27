День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 18:09

Наталия Орейро поделилась опытом переживания травли в школе

Наталия Орейро призналась, что ее травили из-за акцента и одежды в школе

Наталия Орейро Наталия Орейро Фото: Авилов Александр /Агентство «Москва»
Читайте нас в Дзен

Певицу и актрису Наталию Орейро травили в Испании из-за уругвайского акцента и одежды, которую она полгода не меняла в школе. В интервью Надежде Стрелец звезда призналась, что это закалило ее характер и позволило мечтать о моде. Спустя два года она уже умела шить благодаря обучению у бабушки, а сверстницы сами одалживали у нее наряды.

Я всегда говорю сыну, что буллинг происходит не только потому, что какой-то человек устраивает травлю, а еще потому, что другие не реагируют. С их молчаливого согласия все и происходит. Это они становятся инструментом в руках агрессора — без них он бы ничего не смог, — поделилась Орейро.

По словам певицы, те, кто просто стоят или смотрят, также являются частью этого насилия. Если это не поддерживать, буллинг перестанет существовать, убеждена актриса.

Сама Орейро подвергалась травле на фоне переезда в Испанию, потому что потеряли работу на родине. Тогда ее травили из-за акцента, а по возвращению в Уругвай произошло то же самое, но уже из-за андалузских ноток в речи будущей звезды. Орейро подтвердила, что ей было больно переживать буллинг в школе.

Ранее певица сообщила, что на съемках комедии «Письмо Деду Морозу» команда останавливалась в «избушках, где каждая дверь была произведением искусства». Орейро вспомнила, как просила убрать в одном из домов чучело медведя, чтобы он не смотрел на нее.

Наталия Орейро
певицы
актрисы
травля
буллинг
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Яблочно-сырные канапе: простая и эффектная закуска за 10 минут
Назван новый лидер среди густонаселенных городов мира
Путин назвал причину пробок на границе с Казахстаном
В Европе установили «самозапрет» на признание новых регионов России
Театральный критик назвала лучшего «Щелкунчика» Москвы
Путин раскрыл, что ждет фронт ВСУ
Хинштейн признал проблему с врачами в Курской области
Названо имя нового генерального директора ОЗХО
Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с пожаром в Гонконге
Бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полет над Балтийским морем
Возлюбленная Павла Дурова заявила о пополнении в семье
«Но не от Украины»: Путин раскрыл, что нужно России от мирового сообщества
«Серьезный промах»: в Госдуме высказались об «утечке» переговоров РФ и США
Россиянин поплатился за эмодзи воровской звезды
«Голоса разума практически не звучат»: МИД РФ об игнорировании СССР Западом
Наталия Орейро раскрыла способ похудеть после беременности
Рыбка в сливках: готовим филе минтая в духовке — не забудьте лучок
В США рассказали, как Трамп «продинамил» Мерца с украинским планом
Наталия Орейро поделилась опытом переживания травли в школе
В Китае уточнили число жертв пожара в Гонконге
Дальше
Самое популярное
Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.