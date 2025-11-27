Наталия Орейро поделилась опытом переживания травли в школе

Певицу и актрису Наталию Орейро травили в Испании из-за уругвайского акцента и одежды, которую она полгода не меняла в школе. В интервью Надежде Стрелец звезда призналась, что это закалило ее характер и позволило мечтать о моде. Спустя два года она уже умела шить благодаря обучению у бабушки, а сверстницы сами одалживали у нее наряды.

Я всегда говорю сыну, что буллинг происходит не только потому, что какой-то человек устраивает травлю, а еще потому, что другие не реагируют. С их молчаливого согласия все и происходит. Это они становятся инструментом в руках агрессора — без них он бы ничего не смог, — поделилась Орейро.

По словам певицы, те, кто просто стоят или смотрят, также являются частью этого насилия. Если это не поддерживать, буллинг перестанет существовать, убеждена актриса.

Сама Орейро подвергалась травле на фоне переезда в Испанию, потому что потеряли работу на родине. Тогда ее травили из-за акцента, а по возвращению в Уругвай произошло то же самое, но уже из-за андалузских ноток в речи будущей звезды. Орейро подтвердила, что ей было больно переживать буллинг в школе.

