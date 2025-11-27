День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 13:54

«Уберите медведя»: Наталия Орейро вспомнила ночевку в русской избушке

Наталия Орейро рассказала, что просила убрать чучело медведя из избушки в России

Наталия Орейро Наталия Орейро Фото: Киселев Сергей /Агентство «Москва»
Уругвайская актриса Наталия Орейро рассказала, что во время съемок комедии «Письмо Деду Морозу» команда останавливалась в «избушках, где каждая дверь была произведением искусства». В интервью журналистке Надежде Стрелец артистка призналась, что попросила убрать в одном из домов была чучело медведя, чтобы он не смотрел на нее.

Я попросила убрать чучела животных. Там были такие огромные головы медведей у кровати. Я понимаю, что это традиция, но не могу спать, пока на меня смотрит чучело животных. Это единственное, что я прошу, — сказала я, — только уберите, пожалуйста, мертвого медведя из моего номера, — призналась Орейро.

Ранее актриса рассказала, что за время своих визитов в Россию освоила приготовление вегетарианской версии борща, который она назвала «свекольным супом». По словам Орейро, ее сын научился готовить традиционный русский борщ и даже угостил им своих одноклассников.

Звезда также призналась, что всегда берет с собой в гримерку лоскутное одеяло, созданное российскими фанатами. Орейро отметила, что получает много необычных подарков в России, среди которых матрешки с лицами членов ее семьи.

Наталия Орейро
актрисы
Россия
съемки
фильмы
медведи
