«Уберите медведя»: Наталия Орейро вспомнила ночевку в русской избушке

Уругвайская актриса Наталия Орейро рассказала, что во время съемок комедии «Письмо Деду Морозу» команда останавливалась в «избушках, где каждая дверь была произведением искусства». В интервью журналистке Надежде Стрелец артистка призналась, что попросила убрать в одном из домов была чучело медведя, чтобы он не смотрел на нее.

Я попросила убрать чучела животных. Там были такие огромные головы медведей у кровати. Я понимаю, что это традиция, но не могу спать, пока на меня смотрит чучело животных. Это единственное, что я прошу, — сказала я, — только уберите, пожалуйста, мертвого медведя из моего номера, — призналась Орейро.

Ранее актриса рассказала, что за время своих визитов в Россию освоила приготовление вегетарианской версии борща, который она назвала «свекольным супом». По словам Орейро, ее сын научился готовить традиционный русский борщ и даже угостил им своих одноклассников.

Звезда также призналась, что всегда берет с собой в гримерку лоскутное одеяло, созданное российскими фанатами. Орейро отметила, что получает много необычных подарков в России, среди которых матрешки с лицами членов ее семьи.