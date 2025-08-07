Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и его сын Адам Кадыров (справа налево) во время прибытия с официальным визитом президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна

Раскрыт неожиданный участник встречи Путина и президента ОАЭ Адам Кадыров присутствует на переговорах России и ОАЭ в Кремле

Одним из участников встречи делегаций России и Объединенных Арабских Эмиратов во главе с президентами Владимиром Путиным и Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном является сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам, следует из опубликованного руководителем региона видео в Telegram. Согласно данным Кремля, Кадыров-старший входит в состав российской делегации.

На кадрах видно, что Адам стоит позади отца и других членов делегации во время встречи представителей ОАЭ. Позже он вместе с остальными идет на место переговоров.

Ранее Аль Нахайян заявил, что отношения между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами развиваются в последнее время ускоренными темпами. Он дал положительную оценку двустороннему сотрудничеству на переговорах с Владимиром Путиным. Как отметил Аль Нахайян, торговые отношения между РФ и ОАЭ вышли на новый уровень — объем взаимной торговли достиг $11,5 млрд.

В свою очередь Путин подчеркнул, что Объединенные Арабские Эмираты являются дружественной для России страной. По его словам, Москва придает большое значение отношениям с Абу-Даби.