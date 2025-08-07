«Бестолковые лохи»: Гоблин прошелся по представителям одной профессии Пучков раскритиковал современных таксистов и напомнил о советских профессионалах

Современные водители такси являются «бестолковыми лохами», высказал мнение в эфире радио Sputnik известный блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин. Он дал такую оценку водителям, противопоставив их таксистам советской эпохи. Запись эфира опубликована в соцсети «ВКонтакте».

Пучков поностальгировал о временах СССР, напомнив, что тогда таксисты были настоящими профессионалами. Он добавил, что в таксопарках даже устраивали соревнования по водительскому мастерству и показывали их по телевидению.

Что мы имеем теперь? Теперь мы имеем каких-то, я не знаю, бестолковых лохов набранных. А кто вам разрешает вообще возить людей? — сказал он.

Ранее Дмитрий Пучков подверг резкой критике представителей шоу-бизнеса, не выражающих поддержку специальной военной операции. В качестве положительного примера он привел артистов, которые с начала боевых действий оказывают всестороннюю помощь как военнослужащим, так и гражданскому населению в зоне проведения СВО.

Также Пучков высказал мнение о нецелесообразности форсирования победы в специальной военной операции. По его наблюдениям, поставки вооружений украинской армии оказывают разрушительное воздействие на страны Запада, поэтому России, по его словам, достаточно выжидательной позиции.