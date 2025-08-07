Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 14:58

«Бестолковые лохи»: Гоблин прошелся по представителям одной профессии

Пучков раскритиковал современных таксистов и напомнил о советских профессионалах

Дмитрий Пучков (Гоблин) Дмитрий Пучков (Гоблин) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Современные водители такси являются «бестолковыми лохами», высказал мнение в эфире радио Sputnik известный блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин. Он дал такую оценку водителям, противопоставив их таксистам советской эпохи. Запись эфира опубликована в соцсети «ВКонтакте».

Пучков поностальгировал о временах СССР, напомнив, что тогда таксисты были настоящими профессионалами. Он добавил, что в таксопарках даже устраивали соревнования по водительскому мастерству и показывали их по телевидению.

Что мы имеем теперь? Теперь мы имеем каких-то, я не знаю, бестолковых лохов набранных. А кто вам разрешает вообще возить людей? — сказал он.

Ранее Дмитрий Пучков подверг резкой критике представителей шоу-бизнеса, не выражающих поддержку специальной военной операции. В качестве положительного примера он привел артистов, которые с начала боевых действий оказывают всестороннюю помощь как военнослужащим, так и гражданскому населению в зоне проведения СВО.

Также Пучков высказал мнение о нецелесообразности форсирования победы в специальной военной операции. По его наблюдениям, поставки вооружений украинской армии оказывают разрушительное воздействие на страны Запада, поэтому России, по его словам, достаточно выжидательной позиции.

блогеры
Дмитрий Пучков
Гоблин
такси
таксисты
Россия
СССР
