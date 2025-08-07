Черноморский флот уничтожил второй за день украинский БЭК у берегов России

Черноморский флот уничтожил украинский безэкипажный катер у берегов России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Кроме того, средства противовоздушной обороны перехватили дрон ВСУ самолетного типа на подлете к Курской области, добавили в военном ведомстве. Атаки были предприняты в 14:50 и 12:00 мск соответственно.

Около 12:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Курской области. Также около 14:50 мск силами Черноморского флота уничтожен украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские системы ПВО сбили восемь британских крылатых ракет Storm Shadow. Кроме того, за сутки были уничтожены 240 украинских БПЛА, реактивная система залпового огня HIMARS и управляемая авиационная бомба.

До этого губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что в регионе сбиты четыре беспилотника ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет, на местах работают оперативные службы.