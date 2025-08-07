Стало известно, сколько россиян покупают алкоголь с рук во время отдыха

60% россиян никогда не приобретали алкогольные напитки у частных лиц во время отдыха, следует из результатов опроса NEWS.ru. Участие в нем приняли 2714 человек.

Еще 21% опрошенных признались, что совершали такие покупки, однако после недавних трагических случаев в Сочи делать этого больше не будут. По предварительной информации, после покупки чачи с рук на рынке в «Сириусе» погибли по меньшей мере 10 человек.

15% респондентов рассказали, что покупали алкоголь с рук и никаких проблем не было. Оставшиеся 4% не употребляют спиртные напитки.

Медицинский блогер, токсиколог, врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал, что при кустарном изготовлении алкоголя нередко может образовываться метиловый спирт, или метанол. По его словам, промышленное производство включает стадии, на которых этот элемент удаляют из продукции.

Ранее суд в Сочи арестовал двух продавщиц по уголовному делу об отравлении алкоголем. Срок меры — 1 месяц 30 суток, до 4 октября. Адвокат Вадим Багатурия заявил, что продавцам чачи в Адлере, после употребления которой погибли люди, грозит до 10 лет лишения свободы по статье 238 УК РФ о производстве, хранении и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности.