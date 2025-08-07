Экс-королеву красоты нашли мертвой со следами насилия

Тело бывшей королевы красоты Филиппин Акини Аррадазе обнаружили в море у берегов острова Лейте, сообщает издание MS News со ссылкой на правоохранителей. Женщина была похищена несколькими днями ранее.

По данным регионального управления полиции № 8, тело с признаками насилия нашел местный рыбак. Жертва была связана, а ее личность установили по характерным татуировкам. Позже женщину опознали родственники, после чего тело отправили на вскрытие для установления точной причины смерти, отмечается в материале.

Расследование показало, что 35-летнюю Аррадазу похитили трое вооруженных мужчин. Камеры наблюдения зафиксировали, как преступники силой затолкали ее в черный автомобиль.

Ранее мать украинской модели Марии Ковальчук Анна рассказала изданию The Sun, что девушке, которую избили в Дубае, сняли скальп. По словам женщины, преступники могли орудовать ножом.

Мария Ковальчук прилетела в Эмираты 15 февраля, а 9 марта познакомилась на вечеринке с мужчинами, представившимися агентами модельного бизнеса. После их приглашения провести ночь в отеле девушка перестала выходить на связь и пропустила рейс в Таиланд. 19 марта ее нашли на обочине дороги в Дубае с переломами рук, ног и позвоночника, из-за которых она была полностью парализована.