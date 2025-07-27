Мать модели Марии Ковальчук раскрыла детали преступления в Дубае

Украинской модели Марии Ковальчук, которую избили в Дубае, сняли скальп, передает The Sun со ссылкой на слова матери девушки Анны Ковальчук. По словам женщины, преступники могли орудовать ножом.

Такое впечатление, что это было сделано ножом прямо по лицу. Разрез шел от центра головы до самого глаза, а волосы были срезаны, — рассказала Анна Ковальчук.

Сейчас Мария проходит реабилитацию в Норвегии. Она не помнит деталей нападения, так как впала в кому после случившегося. Искалеченная девушка сейчас передвигается на костылях и опасается за свою жизнь.

Ранее мать украинской модели заявила, что русскоговорящие мужчины, удерживавшие и преследовавшие ее дочь, могут быть связаны с торговлей людьми. По ее словам, рядом с ними находились девушки, чья задача заключалась в том, чтобы притупить бдительность жертвы.

Мария Ковальчук прилетела в Эмираты 15 февраля, а 9 марта познакомилась на вечеринке с мужчинами, представившимися агентами модельного бизнеса. После их приглашения провести ночь в отеле девушка перестала выходить на связь и пропустила рейс в Таиланд. 19 марта ее нашли на обочине дороги в Дубае с переломами рук, ног и позвоночника, из-за которых она была полностью парализована.