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21 июля 2025 в 17:24

Мать искалеченной в Дубае модели сделала громкое заявление о мучителях

Мать искалеченной в Дубае модели считает, что изуверы причастны к продаже людей

Модель Мария Ковальчук Модель Мария Ковальчук Фото: Социальные сети

Удерживавшие украинскую модель Марию Ковальчук в номере отеля, а потом преследовавшие ее русскоговорящие мужчины могут быть причастны к продаже людей, заявила мать девушки, которую нашли с переломами в Дубае. Парни не просто так запугивали модель, а находившиеся рядом девушки нужны были для того, чтобы притупить бдительность, заявила она в интервью журналистке и блогеру Ксении Собчак на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Это отработанная схема по продаже людей, — объяснила женщина.

До этого Ковальчук сообщила, что постепенно восстанавливается после полученных травм. Она призналась, что сейчас проходит длительную реабилитацию в Норвегии и фактически учится ходить заново.

Ковальчук прилетела в Эмираты 15 февраля. 9 марта девушка сходила на развлекательное мероприятие, где познакомилась с двумя мужчинами, которые назвались представителями модельного бизнеса. После «вечеринки с шейхами» модель перестала выходить на связь. Уточняется, что 19 марта ее обнаружили на обочине дороги в тяжелом состоянии. Специалисты установили, что у Ковальчук появились множественные переломы рук, ног и позвоночника, из-за чего девушка была полностью обездвижена.

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