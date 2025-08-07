В ДНР уничтожили блиндаж с живой силой ВСУ ВС России уничтожили блиндаж с живой силой ВСУ в районе Петровского в ДНР

ВС России уничтожили блиндаж с живой силой ВСУ в районе Петровского в ДНР, сообщил РИА Новости представитель Южной группировки войск. Для поражения сил противника использовали два 152-миллиметровых осколочно-фугасных снаряда, выпущенных из гаубицы «Мста-Б». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Отмечается, что в операции участвовали бойцы 85-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск. Сначала дрон-разведчик обнаружил блиндаж противника в сети опорных пунктов, а затем по нему нанесли огонь.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России нанесли точный удар по железнодорожному узлу в Днепропетровской области. Он обеспечивал переброску техники ВСУ в Донбасс.

Кроме того, российские военные ударили по пунктам и местам хранения БПЛА большой дальности, а также местам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 133 районах, пояснили в оборонном ведомстве. В поражении целей были задействованы оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

До этого в пресс-службе российского военного ведомства сообщили об уничтожении безэкипажного катера ВСУ. По информации Минобороны, удар нанесли силы Черноморского флота в северо-восточной части моря.