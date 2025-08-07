Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 16:32

В ДНР уничтожили блиндаж с живой силой ВСУ

ВС России уничтожили блиндаж с живой силой ВСУ в районе Петровского в ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

ВС России уничтожили блиндаж с живой силой ВСУ в районе Петровского в ДНР, сообщил РИА Новости представитель Южной группировки войск. Для поражения сил противника использовали два 152-миллиметровых осколочно-фугасных снаряда, выпущенных из гаубицы «Мста-Б». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Отмечается, что в операции участвовали бойцы 85-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск. Сначала дрон-разведчик обнаружил блиндаж противника в сети опорных пунктов, а затем по нему нанесли огонь.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России нанесли точный удар по железнодорожному узлу в Днепропетровской области. Он обеспечивал переброску техники ВСУ в Донбасс.

Кроме того, российские военные ударили по пунктам и местам хранения БПЛА большой дальности, а также местам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 133 районах, пояснили в оборонном ведомстве. В поражении целей были задействованы оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

До этого в пресс-службе российского военного ведомства сообщили об уничтожении безэкипажного катера ВСУ. По информации Минобороны, удар нанесли силы Черноморского флота в северо-восточной части моря.

Россия
ДНР
ВС РФ
ВСУ
военные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Озвучен устраивающий Кремль вариант перемирия с Украиной
Кошку спасли из-под завалов спустя две недели
В деле об убийстве троих лесничих появился новый подозреваемый
Узбекистан переехал к нам. Как живет деревня Сахарово с тысячами мигрантов
Путин принял в Кремле гостя из Азии
«Праздновать нечего»: Вассерман о «своем» Дне холостяка
Пасынку Намина продлили срок ареста
В ООН высказались о судьбе арестованной Кишиневом Гуцул
Упавшая на рельсы петербургского метро коляска попала на видео
«Чудовищная история»: Захарова осудила Киев за решение по обмену пленными
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом
Общество

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.