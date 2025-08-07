Названо условие, которое спасет человечество от третьей мировой войны

Встреча лидеров России, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина может предотвратить третью мировую войну, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, только договоренность о разделе сфер влияния между ключевыми державами способна обеспечить долгосрочный мир.

Единственное, что [поможет обеспечить мир человечеству], — это встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина, то, что называют Ялтой-2. То есть фактически раздел сфер влияния, когда американцы не лезут в зону наших интересов, мы не лезем в зону американских интересов, так же как и Китай не вмешивается в те процессы, которые происходят в странах, где есть серьезные американские интересы. Но при этом американцы не вмешиваются в дела Китая. То есть вот такая договоренность является единственным, что может спасти мир от третьей мировой войны, — высказался Кнутов.

Ранее депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев заявил, что третья мировая война уже началась. По его словам, противостояние проходит в непривычном формате.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что угроза третьей мировой войны продолжает возрастать. Он призвал международное сообщество сделать все возможное для предотвращения катастрофы.