«Весь мир ощущает ветер войны»: Орбан об угрозе глобальной катастрофы

Угроза третьей мировой войны продолжает возрастать, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Свободном университете и летнем студенческом лагере в румынском курортном городе Бэиле-Тушнад (уезд Харгита) в Трансильвании. Он призвал международное сообщество сделать все возможное для предотвращения катастрофы. Трансляцию вел телеканал M1.

Возможно, самый важный вопрос сейчас заключается в том, будет ли третья мировая война, и ответ на него следующий: вероятность мировой войны постоянно возрастает, — сказал он.

В ходе выступления Орбан представил данные международных опросов, свидетельствующие о распространенных опасениях перед третьей мировой войной. Так, более половины французов (55%), около половины испанцев (50%) и американцев (45%), а также значительная часть населения других развитых стран ожидают начала крупномасштабного конфликта в ближайшие 5–10 лет.

Весь мир ощущает холодный ветер войны, — отметил премьер.

В числе тревожных предвестников он назвал усиление геополитической конфронтации между великими державами, стремительную милитаризацию и лавинообразное увеличение количества региональных конфликтов. Венгерский лидер призвал международное сообщество к незамедлительной деэскалации, подчеркнув, что текущая ситуация требует скоординированных усилий для предотвращения катастрофического сценария.

Ранее генерал-майор авиации Владимир Попов заявил, что передача Украине ракет Tomahawk станет началом третьей мировой войны. По его словам, президент США Дональд Трамп не пойдет на такой шаг, так как понимает неизбежность зеркального российского ответа.