Раскрыты последствия возможной передачи ракет Tomahawk Украине

Передача Украине ракет Tomahawk станет началом третьей мировой войны, заявил NEWS.ru генерал-майор авиации Владимир Попов. По его словам, президент США Дональд Трамп не пойдет на такой шаг, так как понимает неизбежность зеркального российского ответа.

Tomahawk — это оперативно-стратегическое оружие с возможностью применения ядерных боеприпасов, тем более боевых частей. Это будет уже не прелюдия третьей мировой войны, а ее начало. Мы ответим тем же самым. Я думаю, что администрация Трампа на это не пойдет. Это угрозы мифического характера, — сказал Попов.

Он отметил, что ультиматум США о 50 днях для достижения договоренностей между Россией и Украиной ничем не обоснован. По словам Попова, Трамп просто назвал красивое число. Генерал уточнил, что России не стоит строить иллюзий и нечего бояться, так как глава Белого дома не выполнит угрозы.

Ранее Трамп пообещал, что Вашингтон обдумает возможность передачи Киеву дополнительных ПВО, в том числе комплексов Patriot. Однако, по его словам, США сами нуждаются в подобном вооружении.