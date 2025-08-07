Ушаков: Россия не изменила свою позицию по Украине

Позиция России по украинскому конфликту сохраняется, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Так он ответил на вопрос о том, изменилось ли мнение Москвы, чтобы сделать возможной встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает ТАСС.

В нашей [позиции] ничего не изменилось, — подчеркнул дипломат.

Ранее Ушаков заявил, что российская и американская стороны договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни. По его словам, в настоящий момент Москва и Вашингтон обсуждают конкретные детали.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что Путин и Трамп обсудят во время личной встречи вопросы, подготовленные в Стамбуле. По его словам, сам факт переговоров свидетельствует о позитивном развитии диалога между лидерами двух стран.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предположил, что переговоры могут способствовать стабилизации мировой экономики. Он отметил, что рост индекса МосБиржи на 5% подтверждает позитивную реакцию рынков на новость о предстоящей встрече.