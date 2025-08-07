Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 14:25

Ушаков: Россия не изменила свою позицию по Украине

Юрий Ушаков Юрий Ушаков Фото: kremlin.ru/Михаил Терещенко/ТАСС

Позиция России по украинскому конфликту сохраняется, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Так он ответил на вопрос о том, изменилось ли мнение Москвы, чтобы сделать возможной встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает ТАСС.

В нашей [позиции] ничего не изменилось, — подчеркнул дипломат.

Ранее Ушаков заявил, что российская и американская стороны договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни. По его словам, в настоящий момент Москва и Вашингтон обсуждают конкретные детали.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что Путин и Трамп обсудят во время личной встречи вопросы, подготовленные в Стамбуле. По его словам, сам факт переговоров свидетельствует о позитивном развитии диалога между лидерами двух стран.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предположил, что переговоры могут способствовать стабилизации мировой экономики. Он отметил, что рост индекса МосБиржи на 5% подтверждает позитивную реакцию рынков на новость о предстоящей встрече.

политика
Владимир Путин
Дональд Трамп
Юрий Ушаков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Озвучен многомиллионный гонорар группы «Винтаж» за концерт в Дубае
Хирург назвала одну деталь на коже, указывающую на рак
Военэксперт раскрыл, кто спровоцирует следующий конфликт в Европе
В зоопарке Перми старого медведя трижды ударило током
Маленький мальчик случайно «арестовал» маму
Оставят жен без всего? Смогут ли Дибров и любовник его жены отстоять детей
Военэксперт заявил о растущем количестве дезертиров в ВСУ
Назван топ-5 главных покупателей российской рыбы
Российский курорт ожидают мощные дожди и морские смерчи
Мужчина победил рак и выиграл 100 млн рублей в лотерею
На Западе дали совет Трампу в преддверии возможной встречи с Путиным
Победительницу «Холостяка» обворовали на Патриках на 200 тысяч рублей
ГОСТ школьной формы. Как она будет выглядеть и сколько стоить
В подмосковном городе агрессор бросался на подростков с холодным оружием
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.