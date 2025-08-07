Российский «Князь Вандал Новгородский» разгромил ВСУ на 166 млрд рублей

Оптоволоконные ударные беспилотники «Князь Вандал Новгородский» с августа 2024-го по июнь 2025 года нанесли Вооруженным силам Украины ущерб на сумму около 166 млрд рублей, следует из материалов экспозиции НПЦ «Ушкуйник». Эти данные были представлены на Международном форуме «Беспилотные системы: технологии будущего», передает ТАСС.

166 млрд рублей — сумма нанесенного противнику ущерба FPV-дронами «Князь Вандал Новгородский» (август 2024-го — июнь 2025-го), — говорится на стенде организации.

Общие затраты на производство дронов составили 3,65 млрд рублей, что составляет лишь 2,2% от суммы нанесенного ущерба. Кроме того, отмечается, что эффективность оптоволоконных БПЛА оценивается в 28%, что почти вдвое превышает результативность обычных радиоуправляемых дронов (15%).

Ранее российские Воздушно-космические силы впервые применили универсальные межвидовые планирующие боеприпасы УМПБ-5 для нанесения удара по объекту в Харькове. Всего было выпущено по территории Украины два высокоточных снаряда. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.