07 августа 2025 в 15:20

«Другого Трампа у меня для вас нет»: политолог о переменчивости лидера США

Политолог Кортунов: президентство Трампа открывает России множество возможностей

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash/Pool via CNP/AdMedia/Global Look Press

Президентство американского лидера Дональда Трампа, внешняя политика которого отличается переменчивостью и непредсказуемостью, не только создает проблемы, но и открывает возможности, заявил NEWS.ru политолог-американист Андрей Кортунов. Описывая ситуацию, которая сложилась на международной арене после прихода республиканца к власти, он сказал: «Другого Трампа у меня для вас нет».

Цитируя одного советского политического деятеля, могу сказать, что другого Трампа у меня для вас нет. К сожалению или к счастью, но именно этот человек будет главным в Соединенных Штатах на протяжении трех с половиной лет. <…> Здесь есть много проблем, но есть и некоторые возможности, — отметил он.

По словам Кортунова, своеобразный подход Трампа к международным отношениям потребует адаптации не только от России, но и от всего мирового сообщества. За внешней эксцентричностью президента США скрывается редкая среди американских лидеров способность — он готов к принятию нестандартных, но необходимых решений, отметил эксперт.

Поэтому задача заключается в том, чтобы по максимуму ограничить риски и по максимуму воспользоваться теми возможностями, которые Трамп предлагает своим партнерам по международным делам, — заключил американист.

Ранее Кортунов прокомментировал решение Польши о денонсации Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин. По его словам, Варшава стремится повысить свой вес в НАТО. Он подчеркнул, что это решение продиктовано не военной необходимостью, а желанием укрепить политические позиции, используя образ прифронтового государства.

