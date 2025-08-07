Дмитриев раскрыл, как изменится мир после встречи Путина и Трампа Дмитриев: встреча Путина и Трампа может укрепить мировую экономику

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут способствовать стабилизации мировой экономики, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале. Он отметил, что рост индекса МосБиржи на 5% подтверждает позитивную реакцию рынков на новость о предстоящей встрече.

Рынки позитивно реагируют на сигналы к восстановлению диалога. Будем надеяться, что это станет шагом к большей предсказуемости и стабильности для глобальной экономики, — отметил Дмитриев.

Ранее помощник президента РФ по международным вопросам Юрий Ушаков заявил, что российская и американская стороны договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни. По его словам, в настоящий момент Москва и Вашингтон обсуждают конкретные детали.

Ушаков также отметил, что следующая неделя была обозначена как ориентир для встречи Путина и Трампа. По его словам, пока сложно сказать, сколько дней займет соответствующая подготовка. Кроме того, помощник президента РФ обратил внимание, что вариант проведения встречи в течение следующей недели изучался. Российская сторона к такому развитию событий относится положительно, объяснил он.