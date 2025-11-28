Стало известно, будут ли повышать пенсионный возраст в России Депутат Нилов опроверг планы по повышению пенсионного возраста в России

Власти не обсуждают вопрос о новой пенсионной реформе и повышении пенсионного возраста, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, над этой темой не работают ни на каких площадках.

В Государственной думе нет законопроектов на эту тему. И никаких разговоров ни на каких площадках, ни в каких формах — ни открытых, ни закрытых — не ведется, — подчеркнул парламентарий.

Нилов призвал прекратить панику и злить людей, а также нагнетать ненужную тревожность и повышать градус социальной напряженности. Так депутат ответил на публикации СМИ о якобы готовящейся пенсионной реформе.

Ранее Нилов оценил предложение сократить рабочий день для женщин в преддверии Дня матери. Парламентарий отметил, что такая идея заслуживает внимания. Нилов также опасается, что такая концепция приведет к бюджетным расходам.

Депутат в преддверии Нового года напомнил, что в январе у россиян будет только 15 рабочих дней из 31 календарного. Однако на размере заработной платы это не скажется. Предстоящий январь будет самым «нерабочим» с 2021 года.