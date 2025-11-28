День матери
28 ноября 2025 в 12:25

Гастроэнтеролог объяснила, как избежать срывов в Рождественский пост

Гастроэнтеролог Кашух: в пост необходимо найти замену привычным блюдам

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
В пост лучше найти альтернативу привычным блюдам среди разрешенных продуктов, а не снижать количество потребляемой пищи, рассказала LIFE.ru гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Она отметила, что в этот период можно немного увеличить порции.

Достаточно заранее продумать меню и подобрать блюда, которыми можно будет временно заменить те, что в пост не разрешены. Для лучшего насыщения можно немного увеличить порции, а также обязательно оставить в меню сложные углеводы (гречку, рис, картофель, цельнозерновой хлеб) и достаточное количество растительных жиров, — рассказала Кашух.

Гастроэнтеролог отметила, что людям с некоторыми заболеваниями соблюдать пост противопоказано. По ее словам, воздержаться также стоит беременным и кормящим женщинам, детям и подросткам.

Ранее хирург Александр Умнов рассказал, что садоводство и вязание помогают отвлечься и избежать переедания. По его словам, для предотвращения набора лишнего веса человеку необходимо чем-то занять мысли.

