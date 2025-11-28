Петербургскому судье грозит 12 лет тюрьмы за аресты чужого имущества СК разрешили возбудить дело против экс-председателя Смольнинского суда Тарасова

Высшая квалификационная коллегия судей РФ разрешила возбудить уголовное дело против бывшего председателя Смольнинского суда Санкт-Петербурга Валерия Тарасова, передает РИА Новости. Запрос поступил от главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

По версии следствия, Тарасов выступил посредником во взяточничестве за решение арестовать имуществ. Отмечается, что он получил 3 млн рублей, из которых 2,5 передал судье Каринэ Голиковой, а 500 тыс. рублей оставил себе.

Сам бывший судья на заседание не явился, сославшись на болезнь. По закону за посредничество во взятке ему может грозить до 12 лет колонии.

В записях прослушек присутствуют лексические обороты, которые никогда не употребляет Валерий Юрьевич. <…> Они не соответствуют его манере словоговорения, — заявил адвокат Тарасова.

