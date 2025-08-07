Миронов предупредил «партию войны» о последствиях встречи Путина и Трампа Миронов: встреча Путина и Трампа может стать предвестником мира на Украине

Возможная встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа может оказаться предвестником мира на Украине на условиях Москвы, заявил в беседе с РИА Новости глава думской фракции, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, это нанесет «партии войны» на Западе сильный удар.

Если такая встреча все же состоится и Трамп подтвердит готовность не на словах, а на деле заниматься урегулированием украинского конфликта, это нанесет сильный удар по партии войны на Западе, — заявил Миронов.

Американского лидера пытаются «загнать в ловушку», но если Трамп сможет противостоять давлению и выберет путь сотрудничества, это будет «предвестником наступления прочного мира с учетом жизненных интересов РФ», считает Миронов.

Он напомнил, что республиканец еще до избрания обещал урегулировать конфликт и хотел встретиться с Путиным. Но в Москве дали понять, что встреча должна быть хорошо подготовлена и «учитывать российские требования и реалии». В США не были готовы к этому, «но теперь ситуация с их стороны изменилась», уточнил Миронов.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен провести личную встречу с Путиным в ближайшее время, а затем организовать трехсторонние переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского. Планы были озвучены во время телефонного разговора главы Белого дома с европейскими лидерами.