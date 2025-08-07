Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 15:08

Кремль сообщил о приемлемом предложении от США

Ушаков: Россия считает новое предложение США приемлемым

Юрий Ушаков Юрий Ушаков Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

От США поступило предложение, которое России показалось «вполне приемлемым», заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии корреспонденту Павлу Зарубину. Так он прокомментировал подготовку встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа, следует из публикации в Telegram-канале «Вестей».

Было предложение со стороны американцев, которое нам представляется вполне приемлемым, — сказал Ушаков.

Путин в среду, 6 августа, встретился в Москве со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Ушаков заявил, что российская сторона во время встречи передала американскому лидеру несколько сигналов по решению украинского кризиса. Он подчеркнул, что Москва также получила некие сигналы от Вашингтона.

Трамп позже отметил, что не считает прорывом переговоры Уиткоффа с Путиным. По мнению главы Белого дома, итоги визита его представителя оказались результатом работы с обеих сторон.

Позже глава Белого дома отметил продуктивность состоявшегося визита своего спецпосланника в Москву, выразив уверенность в высокой вероятности скорого завершения конфликта на Украине. Одновременно с этим госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил о возможном телефонном разговоре Трампа и президента России Владимира Путина в ближайшие дни, не исключив и их личной встречи.

США
Россия
Юрий Ушаков
Владимир Путин
Дональд Трамп
