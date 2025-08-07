Перечислены страны, которые Запад может использовать в конфликте против РФ Военэксперт Кнутов: Запад использует страны Прибалтики и Румынию против России

Запад может использовать Прибалтику и Румынию в конфликте против России, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, эти страны могут стать для НАТО новыми прокси-государствами по аналогии с Украиной.

Странами НАТО может быть использована только схема прокси в целях провокации России. Сегодня это Украина, сюда могут добавить страны Прибалтики и Румынию. Румыния фактически стоит на очереди, чтобы их солдат использовали в конфликте против нас, — пояснил Кнутов.

При этом он отметил, что европейские государства не готовы к прямому военному столкновению с Россией. Военэксперт добавил, что РФ обладает значительным военным потенциалом, способным обеспечить защиту своих границ и территорий Республики Беларусь.

Что касается западноевропейских государств, то практически ни одна из стран не выражает готовности воевать с Россией. Я думаю, что если будут пытаться развязать конфликт, то только руками Прибалтики и Румынии. Но, на мой взгляд, это бесперспективно. В военном отношении, касающемся обороны своих границ и территорий Белоруссии, Россия уже имеет достаточно серьезный потенциал. РФ готова отстоять свою независимость и нанести поражение агрессорам, которые попытаются захватить наши земли. А такие планы остаются, — резюмировал Кнутов.

Ранее сообщалось, что Эстония впервые установит плавучие заграждения на реке Нарве вдоль границы с Россией, чтобы усилить защиту от ее незаконного пересечения. Департамент полиции и пограничной охраны страны планирует опробовать новую для себя систему плавучих заграждений на участках Нарвы и Чудского озера протяженностью 500 метров и 1,5 километра.