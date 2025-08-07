Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 15:41

Перечислены страны, которые Запад может использовать в конфликте против РФ

Военэксперт Кнутов: Запад использует страны Прибалтики и Румынию против России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Запад может использовать Прибалтику и Румынию в конфликте против России, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, эти страны могут стать для НАТО новыми прокси-государствами по аналогии с Украиной.

Странами НАТО может быть использована только схема прокси в целях провокации России. Сегодня это Украина, сюда могут добавить страны Прибалтики и Румынию. Румыния фактически стоит на очереди, чтобы их солдат использовали в конфликте против нас, — пояснил Кнутов.

При этом он отметил, что европейские государства не готовы к прямому военному столкновению с Россией. Военэксперт добавил, что РФ обладает значительным военным потенциалом, способным обеспечить защиту своих границ и территорий Республики Беларусь.

Что касается западноевропейских государств, то практически ни одна из стран не выражает готовности воевать с Россией. Я думаю, что если будут пытаться развязать конфликт, то только руками Прибалтики и Румынии. Но, на мой взгляд, это бесперспективно. В военном отношении, касающемся обороны своих границ и территорий Белоруссии, Россия уже имеет достаточно серьезный потенциал. РФ готова отстоять свою независимость и нанести поражение агрессорам, которые попытаются захватить наши земли. А такие планы остаются, — резюмировал Кнутов.

Ранее сообщалось, что Эстония впервые установит плавучие заграждения на реке Нарве вдоль границы с Россией, чтобы усилить защиту от ее незаконного пересечения. Департамент полиции и пограничной охраны страны планирует опробовать новую для себя систему плавучих заграждений на участках Нарвы и Чудского озера протяженностью 500 метров и 1,5 километра.

Прибалтика
Россия
НАТО
Румыния
Запад
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Озвучен устраивающий Кремль вариант перемирия с Украиной
Кошку спасли из-под завалов спустя две недели
В деле об убийстве троих лесничих появился новый подозреваемый
Узбекистан переехал к нам. Как живет деревня Сахарово с тысячами мигрантов
Путин принял в Кремле гостя из Азии
«Праздновать нечего»: Вассерман о «своем» Дне холостяка
Пасынку Намина продлили срок ареста
В ООН высказались о судьбе арестованной Кишиневом Гуцул
Упавшая на рельсы петербургского метро коляска попала на видео
«Чудовищная история»: Захарова осудила Киев за решение по обмену пленными
Колумбия захотела запретить наемничество
Невролог дал важный совет, как предотвратить деменцию
Водитель попытался остановить автобус своими силами и попал на видео
Эксперт раскрыл пользу от снятия моратория на РСМД для союзников России
Звезду мема про Bentley едва не обокрали в Лондоне
Фон дер Ляйен привела детали разговора с Зеленским
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом
Общество

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.