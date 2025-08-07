«Позитивный знак»: в Госдуме ответили, что будут обсуждать Путин и Трамп Депутат Чепа: Путин и Трамп обсудят подготовленные в Стамбуле вопросы

Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп обсудят во время личной встречи вопросы, подготовленные в Стамбуле, выразил мнение в беседе с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, сам факт переговоров свидетельствует о позитивном развитии диалога между лидерами двух стран. Он отметил, что встреча была согласована во время визита спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Россию.

[Встреча Путина и Трампа] — это, конечно, позитивный знак. Обсуждать президенты будут те вопросы, которые готовились на встречах, проводимых в Стамбуле, проводимых с Уиткоффом. Эта встреча была согласована во время визита Уиткоффа. Это очень короткий промежуток времени между вчерашним принятием решения о встрече. Такие встречи готовятся длительное время, сразу быстро они обычно не проводятся. Это можно рассматривать как позитивный результат, — пояснил Чепа.

Ранее помощник президента РФ по международным вопросам Юрий Ушаков заявил, что российская и американская стороны договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни. По его словам, в настоящий момент Москва и Вашингтон обсуждают конкретные детали.