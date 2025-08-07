Путин раскрыл, кто был инициатором встречи с Трампом Путин перед встречей с Трампом назвал обоюдным желание переговоров по Украине

Российский президент Владимир Путин перед встречей с американским коллегой Дональдом Трампом назвал обоюдным желание переговоров по Украине. По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, кто стал инициатором, уже не имеет значения.

Заинтересованность была проявлена с обеих сторон. Что там, какое слово сказал первым — это уже не имеет значения, — отметил президент.

Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков согласился с государственным секретарем США Марко Рубио, что Путину и Трампу есть что обсуждать. По его словам, пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка к встрече лидеров.

Как предположил политолог Малек Дудаков, Путин и американский лидер могут достичь договоренностей по украинскому вопросу. По его мнению, у предстоящей встречи глав двух государств есть большой потенциал, однако, скорее всего, она будет не последней.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что для переговоров по разрешению кризисной ситуации на Украине было бы лучше, если бы Трамп приехал в Россию. По его словам, ничто не мешает провести переговоры Трампа и Путина в ОАЭ, однако логичнее было бы обсудить вопросы по Киеву в Москве.