В США захотели выпустить монеты номиналом $1 с изображением Трампа

Казначейство США рассматривает возможность выпуска новых коллекционных монет номиналом в $1 с изображением президента Дональда Трампа, пишет телеканал Fox Business. Там пояснили, что такое решение планируется в рамках празднования 250-летия основания Соединенных Штатов.

Согласно материалу, на монете может быть изображен Трамп с поднятым вверх кулаком на фоне американского флага, изображение напоминает снимок, сделанный сразу после покушения на него в 2024 году. Комментируя эту новость, Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома, отметила, что «Трампу это понравится».

Ранее Дональд Трамп в интервью телеканалу OAN News анонсировал возможность прямых выплат американским гражданам за счет средств, собранных с введенных им тарифов. Он охарактеризовал эти потенциальные платежи как «дивиденды для народа Америки».

До этого глава США заявил, что лишь Соединенные Штаты имеют право вводить тарифные ограничения. По его словам, пошлины приносят триллионы долларов в бюджет и оказывают положительное влияние на экономику. Глава Белого дома отметил, что такие меры действительно работают, так как людям некуда деваться.