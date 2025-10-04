Милонов объяснил, зачем купил себе новый iPhone Депутат Милонов заявил, что купил себе новый iPhone ради тестирования

Депутат Госдумы Виталий Милонов, критиковавший владельцев Apple, купил себе новый iPhone 17 Pro. Сам депутат Госдумы в разговоре с «Газета.Ru» объяснил, что взял смартфон для тестирования гаджета.

Мой любимый телефон Nokia Lumia 625 перестал работать. Вот взял протестировать аппарат с версией для разработчиков — сфотографировать замечательные интерьеры и фасады Мариинского и Екатерининского дворца, — сказал он.

В 2024 году Милонов заявлял, что iPhone 16 Pro Max за 400 тысяч рублей купят только «бахнутые». Он был уверен, что только «чилийские лошары» будут тратить на смартфон столько денег.

Ранее Милонов призвал к полному запрету всех видов азартных игр в России, включая онлайн-ставки. Поводом для заявления стало тройное убийство в Ульяновске, совершенное, предположительно, лудоманом из-за долгов. Депутат заявил, что не видит принципиальной разницы между традиционными казино и современными цифровыми платформами для ставок.

До этого Милонов выразил мнение, что в день блокады Ленинграда не стоит хайповать на истории города. Так он прокомментировал идею лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова временно возвращать Санкт-Петербургу прежнее название в памятные дни. По его словам, этот вопрос точно не стоит на повестке дня.